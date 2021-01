A6 im Aaretal – Nun wird die Radarfalle scharf gestellt In diesen Tagen nimmt auf der Autobahn zwischen Rubigen und Thun-Nord ein Geschwindigkeitsmesssystem seinen Betrieb auf, das sich den ändernden Tempolimiten anpasst.

Einer der sechs Standorte, an denen das eigentliche Messgerät zum Einsatz kommen kann. Foto: zvg

Ist die Fahrbahn frei, dürfen Automobilisten auf der Autobahn im Aaretal Gas geben: Dann herrscht freie Fahrt. Zu Stosszeiten oder bei einem Unfall aber werden die Geschwindigkeitsbegrenzungen heruntergeschraubt, auf 100 oder gar 80 Kilometer pro Stunde. Seit dieses automatische Regulierungssystem im Jahr 2018 in Betrieb ging, kommt es gemäss Bundesamt für Strassen (Astra) auf dem betreffenden Abschnitt der A6 zu weniger Stau. Auch die Unfallzahlen seien seither zurückgegangen.

Allerdings: Nicht alle Verkehrsteilnehmer halten sich an die variablen Tempolimiten. Deswegen hat das Astra auch eine Radaranlage installieren lassen, die sich der aktuell geltenden Geschwindigkeitsgrenze anpasst. Wie das Bundesamt am Montag mitteilte, wird das System nach ausführlichen Tests in diesen Tagen der Kantonspolizei Bern übergeben und damit in Betrieb genommen.

Das Messgerät überwacht die angezeigte Geschwindigkeitsgrenze permanent mit einem optischen Sensor; mit anderen Worten: Nur was auch angezeigt wird, zählt. Für das Radargerät entscheidend sind zwei Anzeigen: jene einen Kilometer vor der Messung und jene am Standort selbst. Gemäss Astra passiert ein Fahrzeug zwei Anzeigen – ausreichend Zeit, um im Falle einer Anpassung der Obergrenze das Tempo zu drosseln.

Insgesamt kann das Messgerät an sechs verschiedenen Standorten eingesetzt werden, alle seien ausführlich getestet worden. Tatsächlich «scharf» ist aber jeweils nur einer: Das Messgerät werde alternierend eingesetzt, heisst es in der Medienmitteilung.

mb