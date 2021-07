Neues Museum in Frutigen – Nun wird die Geschichte erlebbar Am Samstag wird das Zündhölzlimuseum Frutigland eröffnet. In der damaligen Fabrik in Kanderbrück gibt es interessante Einblicke. Heidy Mumenthaler

Ruedi Egli bereitet einen Rahmen vor, damit Kinder und Erwachsene bei ihrem Besuch im Museum die mühevolle Arbeit des Hölzlieinlegens eigenhändig erleben können. Foto: Heidy Mumenthaler

Die Zündhölzliindustrie beschäftigt die Kulturgutstiftung Frutigland schon eine Weile. Sie hat das Thema aufgearbeitet und will diesen Teil der Frutiger Industriegeschichte im Museum, in einer Broschüre und einem Vortrag nicht vergessen lassen. Nach drei Jahren intensiven Forschens und Zusammentragens ist es nun so weit: Das Zündhölzlimuseum wird am Samstag mit einem Zündhölzlitag offiziell eröffnet, gefolgt von einer Aktionswoche.

Corona-bedingt musste die vorgesehene Einweihung 2020 abgesagt werden. Die momentane Situation mit den Lockerungen lässt diesen Schritt nun zu. «Einerseits ist die Verzögerung zu bedauern, andererseits blieb uns mehr Zeit, um dem Museum den letzten Schliff zu geben», verrät Ruedi Egli, Präsident der Kulturstiftung Frutigland, und ergänzt: «Die ersten Gäste waren zwei Schulklassen, die wir durch das Museum führten, von ihnen ernteten wir viel Lob.» Einen solchen Rundgang ermöglichte Egli ebenso für diese Zeitung.