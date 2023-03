Neue Chefin der Justizvollzugsanstalt – Nun wird auch St. Johannsen von einer Direktorin geleitet Renata Sargent von Arx wird neue Direktorin der Justizvollzugsanstalt St. Johannsen in Le Landeron. Damit stehen im Kanton Bern drei Frauen einer JVA vor.

Renata Sargent von Arx übernimmt per 1. April die Leitung der Justizvollzugsanstalt St. Johannsen. Foto: Pia Neuenschwander/zvg

Nach den Justizvollzugsanstalten (JVA) Hindelbank und Thorberg steht nun auch die Anstalt St. Johannsen in Le Landeron unter weiblicher Führung: Die kantonale Sicherheitsdirektion hat Renata Sargent von Arx per 1. April zur neuen Direktorin ernannt. Sie habe sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren durchgesetzt, heisst es in der Mitteilung.



Sargent von Arx, ursprüglich Lehrerin, verfüge über langjährige Erfahrung in verschiedenen Funktionen im Massnahmenvollzug und habe sich unter anderem am Institut für Opferschutz und Täterbehandlung der Universität Zürich in forensischen Wissenschaften weitergebildet, heisst es in der Mitteilung. Sie folgt auf Manfred Stuber, der im bernischen Justizvollzug die Leitung des Geschäftsfeldes Haft übernimmt.



Im offenen Massnahmenzentrum St. Johannsen werden 80 psychisch belastete oder suchtkranke Straftäter behandelt. Mit Sargent von Arx erhält die Anstalt erstmals eine weibliche Direktion. Im Kanton Bern werden bereits die Die JVA Thorberg und Hindelbank von von Frauen geführt: Seit 2011 leitet Anette Keller das JVA für Frauen in Hindelbank, und die JVA Thorberg steht ist seit Oktober 2022 unter der Leitung von Regine Schneeberger.

SDA

