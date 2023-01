Begrünung entlang Fernwärme – Nun will die Stadt Quartiere doch noch aufwerten Für den Fernwärmeausbau werden in Bern längst Strassen aufgerissen. Doch erst jetzt lanciert die Stadtregierung die dazu passende Aufwertungsvorlage. Simon Thönen

Schon seit rund drei Jahren wird für das Fernwärmenetz gegraben – nun soll es dazu neue Strassengestaltungen geben. Foto: Adrian Moser

Es ist ein grosses Paket, das die Berner Stadtregierung am Donnerstag absandte: Für 48 Millionen Franken sollen jene Strassen neu gestaltet und aufgewertet werden, die für den Ausbau des Fernwärmenetzes ohnehin aufgerissen werden müssen. Das Paket geht quasi express an den Stadtrat. Und falls dieser zustimmt, soll das Stadtberner Volk am kommenden 18. Juni darüber abstimmen.