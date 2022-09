Entschädigung wegen Atommüll-Endlager – Deutschland will Geld von der Schweiz Wegen des geplanten Tiefenlagers müssen voraussichtlich 22 Grundeigentümer enteignet werden. Es droht zudem ein Streit mit dem grossen Nachbarn. Stefan Häne

Das geplante Tiefenlager in Stadel im Kanton Zürich hat für einen Teil der lokalen Bevölkerung drastische Konsequenzen. Voraussichtlich 18 Grundeigentümer müssen enteignet werden, weil für die Oberflächenanlagen im Haberstal rund sechs bis acht Hektaren Land nötig sind, eine Fläche so gross wie acht bis elf Fussballfelder. Weitere vier Landbesitzer sind in Würenlingen betroffen, wo die sogenannte Heisse Zelle entstehen soll, die Verpackungsanlage für die Brennstäbe. Wie viel Geld die Betroffenen erhalten werden, ist derzeit unklar.

Offen ist auch, inwieweit die Schweiz Ausgleichszahlungen für die grenznahen Gemeinden in Deutschland leisten wird. Deutschland erwartet jedenfalls von der Schweiz eine Unterstützung. Die grenznahe Anlage werde «auch die Gemeinden auf deutscher Seite stark belasten», sagte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums am Montag in Berlin. Es gebe bereits Gespräche mit der Schweiz über «Ausgleichszahlungen für die regionale Entwicklung». Die Schweiz habe Bereitschaft zu solchen Zahlungen signalisiert.

Das federführende Bundesamt für Energie (BFE) bestätigt das auf Anfrage nicht, dementiert es aber auch nicht. Sicher ist: Abgeltungen im Zusammenhang mit einem Tiefenlager sind freiwillige Zahlungen der Kernkraftwerkbetreiber und des Bundes – nicht nur an die Standortregion, sondern auch an andere Regionen innerhalb des sogenannten Wirkungsperimeters. Dazu gehören auch die deutschen Gemeinden, wie das BFE bestätigt. Für solche Abgeltungen gibt es zwar keine Rechtsgrundlage, gemäss Sachplan geologische Tiefenlager sind sie aber vorgesehen.

«Wie hoch die Abgeltungen tatsächlich sein werden, muss ausgehandelt werden und steht noch nicht fest», sagt BFE-Geschäftsleitungsmitglied Marianne Zünd. In der letzten, noch nicht begutachteten Kostenstudie rechnen die AKW-Betreiber mit 800 Millionen Franken Entschädigung auf beiden Seiten der Grenze. Sie gehen davon aus, dass dieses Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent eintrifft.

Verhandlungen: Start offen

Wann die Verhandlungen starten, ist offen. Das BFE ist der Ansicht, dass sie baldmöglichst, spätestens 2024, beginnen und vor Ende 2027 abgeschlossen sein sollen. So sei es möglich, die Abgeltungsregelung «transparent» in die Vernehmlassung des Bundesrats zum Tiefenlager einfliessen zu lassen.

Etwaiger Zahlungen sicher sein kann sich die deutsche Seite aber wohl noch länger nicht. Die Abgeltungen fliessen nämlich erst, wenn eine rechtskräftige Rahmenbewilligung für das Tiefenlager in Nördlich Lägern vorliegt. Falls also der Bundesrat, das Parlament oder die Schweizer Stimmbevölkerung in einer Referendumsabstimmung die Standortwahl ablehnen sollte, gibt es keine Rahmenbewilligung für das Tiefenlager – und damit auch keine Abgeltungen. Die Verhandlungen, sagt BFE-Geschäftsleitungsmitglied Zünd, würden also immer unter diesem Vorbehalt erfolgen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat derweil angekündigt, seine Regierung werde die Standortentscheidung «mit der Schweizer Regierung zu besprechen haben». Die Bundesregierung wird die Entscheidung der Nagra nun prüfen. Bislang habe es eine «gute Einbindung der deutschen Seite in den Auswahlprozess» gegeben, sagt Vizeregierungssprecherin Christiane Hoffmann. Die Bundesregierung hoffe, «dass dies auch fortgesetzt wird».

