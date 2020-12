Bund will weiter gehen – Nun wehrt sich das restriktive Bern gegen schärfere Massnahmen Härter als andere Kantone griff Bern in der Pandemiebekämpfung durch und legte das kulturelle Leben lahm. Ausgerechnet das will die Regierung nun am Vorgehen des Bundes ändern. Chantal Desbiolles

Der Berner Gastronomie droht ab Samstag bereits um 19 Uhr die Sperrstunde – statt wie aktuell um 21 Uhr. Die Berner Regierung setzt sich gegen die neuen Bundesmassnahmen zur Wehr. Foto: Marcel Bieri

Der Bundesrat will das Heft wieder in die Hand nehmen. Gastrobetriebe, Freizeiteinrichtungen und Läden sollen ab Samstag schweizweit um 19 Uhr schliessen müssen, damit die Corona-Fallzahlen und Hospitalisationen nicht weiter ansteigen. Das hat er am Dienstag kommuniziert.

Auf diesen Plan reagiert die Berner Regierung nicht mit vorbehaltlosem Applaus. Zwar bedankt sie sich bei der Landesregierung dafür, dass die Covid-Massnahmen vereinheitlicht und streng ausgelegt werden sollen. Und im Grundsatz begrüsst Bern die Bundesmassnahmen ja durchaus. «Einige Anpassungen» regt die Regierung aber an, wie sie schreibt.