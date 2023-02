Aufgefallen bei FCZ – YB – Nun trotzen sie auch den Grippesymptomen Ein formstarker Gegner, zweimal Rückstand und mehrere Spieler, die zuletzt nicht richtig trainieren konnten – und dennoch geht beim 2:2 gegen den FCZ eine fast unheimliche YB-Serie weiter. Fabian Sangines

War unter der Woche krank, am Samstag trifft Christian Fassnacht gegen den FCZ zum 2:2. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

YB kränkelt

Auf den ersten Blick machte es den Anschein, als schiele Raphael Wicky zumindest ein bisschen bereits in Richtung Dienstag. In der Liga führen die Young Boys die Tabelle ja komfortabel an, da wäre eine leichte Priorisierung des Cup-Viertelfinals gegen Thun verständlich. Doch Fabian Rieder und Christian Fassnacht sassen am Samstagabend gegen den FCZ zu Beginn nicht deshalb auf der Bank, sondern weil sie unter der Woche kaum trainierten. Sie hatten Grippesymptome, ähnlich wie vor ihnen Kastriot Imeri, er verpasste die Partie vergangene Woche gegen Lugano – und gegen Zürich fehlte Jean-Pierre Nsame krankheitsbedingt.