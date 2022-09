Energie Thun – Nun steigen auch die Thuner Gaspreise massiv Jetzt schiesst auch der Thuner Gaspreis in die Höhe. Schon ab 1. Oktober kostet Gas zum Heizen 25 Prozent mehr. Für Gasfahrzeuge steigt der Treibstoffpreis sogar um 44 Prozent. Hans Peter Roth

Ein Teil des Erdgas-Versorgungsnetzes der Stadt Thun; in der Mitte das Bälliz. Die Preise für das Gas steigen ab Anfang Oktober deutlich. Foto: Christoph Buchs

«Die Gasmärkte erlebten zuletzt turbulente Wochen», sagt Michael Gruber. «Insbesondere die prekäre Situation der Gasversorgung aus Russland trieb die Preise kontinuierlich nach oben, mit neuen Preisrekorden in der zweiten Augusthälfte», fasst der Geschäftsführer der Energie Thun AG zusammen: «Die hohen und volatilen Preise auf den Gasmärkten wirken sich nun auch auf diejenigen in Thun aus.» Aufgrund der folglich rasant gewachsenen Beschaffungskosten für Erdgas und Biogaszertifikate müsse das Unternehmen Gaspreise entsprechend erhöhen. Und dies schon per kommenden Samstag, 1. Oktober.