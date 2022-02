Buchholterberg-Wachseldorn – Nun steht Simon Reber an der Spitze Die örtliche SVP hat einen neuen Präsidenten und konnte neue Mitglieder aufnehmen.

Die SVP Buchholterberg-Wachseldorn steht geschlossen hinter dem bürgerlichen Quartett, das zu den Regierungsratswahlen antritt. Foto: Patric Spahni

Die Hauptversammlung der SVP-Sektion Buchholterberg-Wachseldorn stand im Zeichen der Abstimmungen, der kommenden Berner Wahlen, des Jahresrückblicks und des Präsidentenwechsels. Simon Reber wurde als Nachfolger des langjährigen Präsidenten Samy Gugger einstimmig gewählt. Gugger durfte als Dank für seine Dienste Geschenke entgegennehmen. Anstelle von Daniel Braunwalder wurde Karin Guggisberg in den Vorstand gewählt. Zudem konnten neun neue Mitglieder einstimmig aufgenommen werden.

Einstimmig wird die Unterstützung des bürgerlichen Quartetts, bestehend aus Astrid Bärtschi und der drei Bishergen Pierre Alain Schnegg, Christoph Neuhaus und Philippe Müller, für die Berner Regierung empfohlen und zugesichert. Für die Unterstützung der Grossratskandidaten wird auf dem Dorfplatz in Heimenschwand am Sonntagvormittag, 6. März, ein Wahlanlass durchgeführt. Das weitere Jahresprogramm umfasst unter anderem die Beteiligung am Herbst-Märit im Badhaus und den Neujahrs-Apéro am 1. Januar 2023.

pd

