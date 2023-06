Tödlicher Hornussen-Unfall – Nun steht die Helmpflicht zur Debatte Beim Hornussen muss nur einen Helm tragen, wer nach 1983 geboren ist. Führt der Todesfall eines 68-Jährigen in Neuenegg nun zu einem Umdenken in der Szene? Michael Bucher

Das Tragen von Helmen ist beim Hornussen ab einem gewissen Alter freiwillig. Foto: Keystone/Lukas Lehmann

In der Schweizer Hornusserszene herrscht Bestürzung. Anfang Woche erlag ein Mann aus dem Kanton Solothurn im Spital seinen schweren Verletzungen. Der 68-Jährige war vergangenen Sonntag in Neuenegg als Schiedsrichter bei einem Meisterschaftsspiel im Einsatz, als er von einem Nouss am Kopf getroffen wurde. Die Partie zwischen der ortsansässigen Hornussergesellschaft Süri-Spengelried und jener aus Recherswil-Kriegstetten fand auf dem Spielfeld Heitere im Forst statt.

Der Verstorbene gehörte der HG Recherswil-Kriegstetten an. «Der traurige Vorfall hinterlässt eine grosse Lücke und macht uns sprachlos», schreibt der Verein in einer Stellungnahme auf seiner Website. Was niemand für möglich gehalten habe, sei nun geschehen. Am Freitag äusserte sich auch der Zentralvorstand des Eidgenössischen Hornusserverbandes (EHV) in einer Stellungnahme. Er äusserte sein tiefes Bedauern und wünschte den Betroffenen viel Kraft.

Zum genauen Unfallhergang sagt weder der EHV noch die Kantonspolizei Bern etwas. Letztere hat dazu Ermittlungen aufgenommen. Bruno Ryser, Leiter der Geschäftsstelle beim EHV, geht von einem «unglücklichen Zufall» aus. Beim Hornussen stehen die beiden Schiedsrichter rund 200 Meter vom Abschlag entfernt, und zwar am Spielfeldrand.

Schwere Verletzungen sind selten

Der Schweizer Traditionssport mit rund 8000 lizenzierten Spielern gilt gemeinhin nicht als gefährlich. Schwere Unfälle sind laut dem EHV selten. Todesfälle erst recht. Bruno Ryser ist 53 Jahre alt und seit über 30 Jahren aktiver Hornusser, «ein Todesfall ist mir aus dieser Zeit nicht bekannt», sagt er.

Der Verband führt keine Statistik über Verletzungen. Die einzigen verlässlichen Zahlen liefert eine Studie des Berner Inselspitals von 2016. Dessen Notfallzentrum zählte innerhalb von 14 Jahren 27 schwere Verletzungen. 23 davon mussten operiert werden, etwa wegen gebrochener Kiefer, Wangenknochen, Nasen oder anderer Gesichtsteile. Ebenfalls charakteristisch waren laut der Studie Riss-Quetsch-Wunden und schwere Augenverletzungen.

Die Fälle zeigen, zu was für verheerenden Schäden ein Nouss führen kann. Die Kunststoffscheibe wiegt zwar bloss 78 Gramm und misst 62 x 32 Millimeter, doch fliegt diese mit horrendem Tempo durch die Luft. Beim Abschlag beträgt die Geschwindigkeit bis zu 300 km/h, am Ende der Flugbahn immerhin noch rund 160 km/h.

Weil der in Neuenegg Verstorbene keinen Helm trug, kommt die Frage nach einer Helmpflicht unweigerlich aufs Tapet. Denn beim Hornussen gilt seit der Jahrtausendwende eine solche bloss für Spieler und Schiedsrichter, die später als 1983 geboren wurden. Diese fixe Jahrgangsregelung führt zwar dazu, dass irgendwann tatsächlich alle Helme tragen werden, doch kann man dabei höchstens von einem «schleichenden» Helmobligatorium sprechen.

Ryser erklärt, dass es gerade bei älteren Semestern manchmal schwierig sei, diese nach 50 Jahren Hornussen zum Tragen eines Helmes zu zwingen. Es sei aber keineswegs so, dass vor 1983 Geborene keine Helme tragen würden. «Auch dort werden es immer mehr», sagt er. «In der Regel ist es so, dass die Mannschaft gemeinsam einen solchen Entschluss fasst» – nicht selten nach einem Unfall.

Deutliche Worte der Opferfamilie

Ryser selbst hat sich vor Jahren fürs Tragen eines Helms entschieden. Anlass war ein Schlüsselerlebnis: «Ein von einer Schindel abgelenkter Nouss landete bloss einen Meter neben mir», erzählt er. Verletzungen hat er bislang aber keine erlitten.

Das Inselspital rät in seiner Studie zum Helmtragen. Und auch die Familie des Verstorbenen wählt in der Mitteilung der Hornussergesellschaft Recherswil-Kriegstetten deutliche Worte: Sie hoffe, dass die Hornusser aus dem Ereignis «die richtigen Schlüsse» ziehen würden, damit so etwas nie wieder passieren könne.

Kommt nun also die allgemeine Helmpflicht? Dem will Bruno Ryser nicht vorgreifen. Eine Änderung dieser Vorschrift müsste auf Antrag an einer jährlichen Delegiertenversammlung beschlossen werden. Die nächste findet im Februar 2024 statt. Dass es nun eine Diskussion darüber braucht, ist für den Zentralvorstand des eidgenössischen Hornusserverbandes indes klar, wie er in der Stellungnahme schreibt. Unabhängig von deren Ausgang, meint Bruno Ryser: «Der tragische Unfall wird beim einen oder anderen sicher zu einem Umdenken führen.»

Michael Bucher schreibt für das Ressort Bern von «Bund» und Berner Zeitung. Er berichtet schwerpunktmässig über Kriminalität, Polizeithemen und Gerichtsfälle. Mehr Infos @MichuBucher

Fehler gefunden?Jetzt melden.