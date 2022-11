Wangen und Wangenried – Nun steht der Fahrplan für die Fusion Anfang 2024 soll aus den beiden Dörfern eine Gemeinde werden. Erst kommt das Vorhaben aber noch an die Urne.

Die Gemeinden geben nun das Tempo für die Fahrt Richtung Fusion bekannt. Foto: Beat Mathys

Wangen und Wangenried diskutieren schon seit einiger Zeit über eine Fusion. Nun steht der Fahrplan: Die Stimmberechtigten sollen am 17. September 2023 an der Urne über den Zusammenschluss befinden. Die Fusion würde voraussichtlich auf den 1. Januar 2024 vollzogen. So steht es in einer Medienmitteilung der beiden Gemeinden.