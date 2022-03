«Neuausrichtung» beim FC Thun – Nun steht Bernegger in der Pflicht Die Berner Oberländer bekennen sich zu ihrem zuletzt glücklosen Trainer. Dieser muss nun liefern – auf allen Ebenen. Eine Analyse. Meinung Adrian Horn

Entschlossen: Carlos Bernegger an der Pressekonferenz in der Stockhorn-Arena. Foto: Christian Pfander

Die Aufregung ist gross. Auf eine Pressekonferenz am Freitagmorgen weist der FC Thun am Montagabend hin, dabei soll es um den «Aufbruch» des Clubs gehen, um dessen «sportliche Neuausrichtung». Und dann verkünden die Verantwortlichen: nun ja – was denn eigentlich?