Goalie-Not bei den SCL Tigers – Nun springt kurzfristig Oltens Torhüter ein Bei den SCL Tigers sind gleich alle drei Torhüter nicht einsatzfähig. Jetzt springt Simon Rytz, Goalie des EHC Olten, in die Bresche.

Steht am Dienstag im Spiel gegen Davos für die SCL Tigers im Tor: Oltens Torhüter Simon Rytz. (Archivbild) Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Goalie-Situation bei den SCL Tigers ist wie verhext: Ivars Punnenovs schied vergangenen Freitag im ersten Drittel des Spiels gegen den SC Bern verletzt aus. Er erlitt nach einem Zusammenprall mit Berns Cory Conacher eine Hirnerschütterung, musste deshalb bereits während dem darauffolgenden Spiel gegen die ZSC Lions pausieren und fehlt auch am Dienstag im Auswärtsspiel gegen den HC Davos.

Auch Ersatztorhüter Gianluca Zaetta ist derzeit nicht einsatzbereit, er leidet an einer Adduktorenverletzung. Und was ist mit Damian Stettler, der momentan an den EHC Winterthur ausgeliehen wurde? Auch er ist verletzt, muss sich einer Knieoperation unterziehen und fällt darum vier bis sechs Monate aus.

Nun hat Sportchef Marc Eichmann auf die Torhüter-Knappheit reagiert: Im Spiel vom Dienstagabend gegen den HC Davos wird der eigentlich beim EHC Olten engagierte Simon Rytz für die Tiers zum Einsatz kommen. Möglich wird dies durch eine sogenannte «Emergency Licence». Als Ersatztorhüter im Aufgebot ist U20-Elit-Torhüter Louis Kurt.

Weitere Spieler verletzt

Stürmer Kay Schweri und Verteidiger Janis Elsener fehlen Headcoach Jason O'Leary ebenfalls verletzungsbedingt. Bei Schweri (Unterkörperverletzung) wird die Situation von Tag zu Tag neu beurteilt, Elsener wird noch ungefähr zwei Wochen pausieren müssen, heisst es in einem Communiqué.

Hinzu kommen die bereits kommunizierten Ausfälle von Livio Langenegger (Leistenbruch) und Keijo Weibel (Hirnerschütterung).

