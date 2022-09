Grindelwald Bus AG – Nun sitzt Thomas Rubi am Steuer Emanuel Schläppi übergibt das Steuer der Grindelwald Bus AG an Thomas Rubi und geht in den Ruhestand.

Thomas Rubi ist neuer Geschäftsführer der Grindelwald Bus AG. Foto: PD

Emanuel Schläppi trat per 1999 in die damalige Autoverkehr Grindelwald AG ein. In seiner Funktion als stellvertretender Geschäftsführer war er für den Betrieb der konzessionierten Linien zuständig und damit für den Linienbetrieb in Grindelwald und die Postautolinien ab Meiringen.

In seinem langjährigen Engagement für die Autoverkehr Grindelwald AG begleitete Schläppi viele Meilensteine der Firmengeschichte, wie das Unternehmen in seiner Medienmitteilung schreibt: Die Eröffnung des Busservicecenters in Interlaken, den Angebotsausbau in Grindelwald, den Verkauf des Firmenunternehmens an die damalige Verkehrsbetriebe STI AG sowie die Krisenzeiten der Corona-Pandemie.

Emanuel Schläppi geht in Pension.

2019 wurde die Autoverkehr Grindelwald AG in die Grindelwald Bus AG umfirmiert und in die Konzernstruktur der STI eingebunden. Emanuel Schläppi leitete fortan die Grindelwald Bus AG bis zu seinem Austritt als Geschäftsführer.

Offiziell geht Emanuel Schläppi am Ende des aktuellen Kalenderjahres in Pension. Doch bereits am 16. September gibt er die Funktion und somit die operative Verantwortung als Geschäftsführer an seinen Stellvertreter Thomas Rubi weiter.

pd

