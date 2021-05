Kampf um den Aufstieg – Nun sind die Thuner selber etwas überrascht Der FC Thun erwartet am Freitag den FC Aarau. Dass die Oberländer zwei Runden vor Schluss punktgleich mit GC an der Spitze sind, kommt sogar für sie unerwartet. Peter Berger

Der Lauf soll weitergehen: Die Thuner Josué Schmidt, Daniel Dos Santos und Chris Kablan (von links) nach dem Siegtreffer gegen Schaffhausen. Foto: Claudio De Capitani/Freshfocus

Es ist noch gar nicht so lange her. Vor genau drei Wochen unterlag Thun GC, der Rückstand auf den Leader betrug danach sieben Punkte. Nun, zwei Runden vor Schluss, sieht die Situation für die Oberländer wieder besser aus: Sie liegen gleichauf mit den Grasshoppers, der direkte Aufstieg ist wieder möglich. Manch einer reibt sich bei dieser Ausgangslage die Augen. «Ich gestehe, dass auch ich überrascht bin», sagt Dominik Albrecht. Der Sportchef sei zwar jederzeit von der Qualität des Teams überzeugt gewesen, «aber wie wir all die schwierigen Situationen meistern, beeindruckt mich». Albrecht beginnt mit der Auflistung beim Abstieg, erwähnt die Rücktritte von Präsident Markus Lüthi und Trainer Marc Schneider und endet schliesslich bei den Ausfällen der Leistungsträger Nicolas Hasler und Kenan Fatkic.