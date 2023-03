Grossbaustelle in Frutigen – Nun sind auf der Hauptstrasse gute Nerven gefragt Die Sanierung der Ortsdurchfahrt läuft am Montag so richtig an. Sie verlangt den Verkehrsteilnehmenden, vor allem aber auch den Baufirmen einiges ab.

Nik Sarbach

Während der Sanierung – hier ein Bild, das bei den Vorarbeiten entstanden ist – wird der Verkehr in Frutigen stark beeinträchtigt. Foto: Karin von Känel

Wer in den letzten Tagen auf der Hauptstrasse in Frutigen unterwegs war, hat einen Vorgeschmack darauf erhalten, was in den nächsten Monaten aufs Dorf zukommt: Auf der Strasse, insbesondere bei der Engstligbrücke, fanden Vorarbeiten für die Sanierung der Ortsdurchfahrt statt, entsprechend war der Verkehr teilweise eingeschränkt. Am Montag nun geht es richtig los: In den nächsten Tagen werden Bohrpfähle gesetzt, damit die Brücke ab dem 11. April ersetzt werden kann. Sie wird künftig mehr Spielraum für allfälliges Hochwasser bieten.