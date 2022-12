Umstrittener Visumsentscheid – Nun setzt sich Genf für afghanische NGO-Mitarbeiterin ein Seit der Rückkehr der Taliban ist sie in Gefahr. Doch eine Afghanin, die jahrelang für Schweizer Hilfswerke gearbeitet hat, erhält keine Hilfe vom Bund. Alexandra Aregger

Malalai H. (Name geändert) versteckt sich seit über einem Jahr vor den Taliban: «Ich fühle mich wie in einem Gefängnis.» Foto: PD

Während 20 Jahren hatte Malalai H. (Name geändert) für Schweizer Nichtregierungsorganisationen (NGO) gearbeitet. Dann kam es im August 2021 zur gewaltsamen Machtübernahme der Taliban. Seither ist die Afghanin mit Mann und Kindern auf der Flucht. Denn in den Augen der Taliban ist sie eine Verbrecherin: Sie wurde bedroht, bewaffnet in ihrem Haus gesucht und per Haftbefehl ausgeschrieben.

Wie diese Zeitung im Oktober publik machte, verwehrt ihr die Schweiz dennoch die angeforderte Hilfe. Im Februar 2022 hatte Malalai H. ein humanitäres Visum für sich und ihre Familie beantragt. Dieses wurde zuerst von der zuständigen Auslandsvertretung abgelehnt, die darauffolgende Beschwerde dann vom Staatssekretariat für Migration (SEM). Es zweifelt die Bedrohungslage an, zudem fehle der «enge und aktuelle Bezug zur Schweiz».

Der Genfer Stadtrat und Finanzvorsteher Alfonso Gomez hat sich mit einem Appell an SEM-Vorsteherin Christine Schraner Burgener gewandt.

Jetzt wird die Genfer Stadtregierung aktiv und setzt sich für die Afghanin ein. Denn: Das SEM lehnte das Gesuch auch deshalb ab, weil ihr letzter Arbeitgeber, die Genfer Womanity Foundation, kein Geld vom Bund erhielt. Dass die NGO von Kanton und Stadt Genf finanziell unterstützt wurde, liess das SEM nicht gelten.

Der grüne Stadtrat und Finanzvorsteher Alfonso Gomez hat sich mit einem Appell an SEM-Vorsteherin Christine Schraner Burgener gewandt und vor einigen Tagen einen Brief an die zuständige Bundesrätin Karin Keller-Sutter geschickt. Im Brief, der dieser Redaktion vorliegt, fordert Gomez, das abgelehnte Gesuch zu überdenken und das humanitäre Visum zu gewähren.

Er sei «tief besorgt» über die Situation, schreibt Gomez. Malalai H. leitete ein Computer-Ausbildungsprogramm für junge Frauen, das gemäss Gomez seit 2017 mit rund 221’500 Franken von der Stadt Genf unterstützt wurde. Dieser Umstand müsse berücksichtigt werden, verlangt der Stadtrat.

Das Justizdepartement hält auf Anfrage fest, sich vorläufig nicht in den Fall einzumischen. Denn bereits vor ein paar Monaten wurde der Entscheid durch den Tessiner Asylanwalt Paolo Bernasconi vor dem Bundesverwaltungsgericht angefochten. Noch hat dieses nicht darüber entschieden.



