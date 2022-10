Nach heftigen Vorwürfen – Ballettschule Theater Basel stellt die Direktorin frei An der Ballettschule Theater Basel soll während Jahren mit fragwürdigen Methoden unterrichtet worden sein. Die wichtigsten Punkte. Julia Konstantinidis

Der Traum einer Karriere als Tänzerin wurde für einige Schülerinnen der Ballettschule Theater Basel zu einem Albtraum (Symbolbild). Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

Panikattacken, Essstörungen, Ermüdungsbrüche, posttraumatische Belastungsstörungen: Das sind einige der Probleme, mit denen ehemalige Schülerinnen der Ballettschule Theater Basel (BTB) teilweise noch jahrelang nach ihrem Abschluss zur Bühnentänzerin mit Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) zu kämpfen haben. Manche hielten gar nicht bis zum Lehrabschluss durch und brachen die Ausbildung ab. In einer gemeinsamen Recherche haben das Basler Onlinemedium «Bajour» und die «NZZ am Sonntag» (NZZS) schwerwiegende Missstände an der BTB aufgedeckt. Dafür sprachen sie unter anderem mit 33 ehemaligen Schülerinnen der BTB. Was diese berichteten, ist happig.