Begrüssung

Herzlich willkommen zum Liveticker SC Bern gegen den EV Zug! Heute gehts ins Spiel 3 im Playoff-Viertelfinal. Die Serie steht zur Zeit 1 zu 1, nach einer Niederlage in der ersten Partie zeigten die Mutzen am Donnerstag auf eindrückliche Weise, dass mit ihnen auch gegen den Titelfavoriten zu rechnen ist (hier der Matchbericht). Heute wird sich zeigen, ob sie dazu auch auswärts in der Lage sind. Los gehts um 20 Uhr in der Bossard Arena in Zug.