Umbau abgeschlossen – Nun liegt Kunstrasen auf dem Bodenweid-Sportplatz Auf dem Sportplatz Bodenweid in Bümpliz kann man nun ganzjährig und unabhängig vom Wetter Fussball spielen. Zwei Naturrasenfelder sind durch Kunstrasen ersetzt worden.

Zwei Fussballfelder auf dem Sportplatz Bodenweid erhielten einen Kunstrasen. Foto: Google Street View

Die neuen Sportplätzte und eine neues Garderobengebäude gehen am kommenden Montag in Betrieb, wie die Stadtberner Präsidialdirektion am Freitag mitteilte. Bereits zuvor war das bestehende Turnhallen- und Garderobengebäude minimal saniert worden.

Der Stadtrat hatte für die Bauarbeiten auf der Sportanlage Bodenweid einen Kredit von 6,86 Millionen Franken genehmigt, welcher eingehalten werden kann. Für die Kunstrasenfelder wurden zeitgemässe Produkte ohne Gummigranulatfüllung verwendet. Diese seien ökologisch verträglicher, hielt die Stadt in der Mitteilung weiter fest.

SDA

