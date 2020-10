Bildungsdirektion schafft Klarheit – Nun kommt die Maskentragpflicht in der Volksschule Ab der 7. Klasse gilt nun in der Volksschule auch im Unterricht eine Maskentragpflicht. Das hat die kantonale Bildungsdireketion am Montag verfügt. Stefan von Bergen BZ Berner Zeitung

Künftig auch in allen Berner Schulzimmern ab der 7. Klasse das gewohnte Bild: Unterricht mit Schutzmaske. Foto: Madeleine Schoder

Die bernische Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) reagiert auf das Chaos beim Maskentragen in den Klassenzimmern an der Volksschule. Am Montag hat sie verfügt, dass ab Dienstag alle Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse auch im Unterricht eine Maske tragen müssen. Wie BKD-Sprecher Martin Werder erklärt, fiel der Entscheid in Absprache mit dem Kantonsarztamt. Die BKD informierte die Schulen in einem entsprechenden Schreiben.

Die Maskentragpflicht gilt ab Dienstag auch für alle Erwachsenen an den Berner Schulen, ebenso in den Tagesschulen und Musikschulen – und zwar auf dem gesamten Gelände der Schulen wie auch im Unterricht. Kantonsarztamt und BKD empfehlen den Schulen darüber hinaus, auf Kontakt- und Ballsportarten im Sport zu verzichten. Die Verantwortung obliegt den Gemeinden. Diese müssen auch die erforderlichen Schutzmasken bezahlen.

Ende letzter Woche hatten Schulleitungen in der Stadt Bern oder die Gemeinde Köniz schon ein Eigenregie eine Maskentragpflicht im Unterricht erlassen. Nun hat die BKD dem Wirrwar im Schulzimmer ein Ende gesetzt. Am Mittwoch dürfte auch der Bundesrat einen ähnlichen Entscheid bekannt geben.