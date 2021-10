Sportangebot in Thun – Nun kommt das Sporthallen-Provisorium Der Thuner Gemeinderat will auf dem roten Platz hinter der Lachenhalle eine provisorische Doppelturnhalle errichten. Sie soll ab Herbst 2022 bereit stehen. UPDATE FOLGT

Auf dem roten Platz hinter der Lachenhalle soll ein provisorische Sporthalle entstehen. Foto: Christoph Gerber



In Thun besteht zusätzlicher Sporthallenbedarf. Nun sollen die Platzbedürfnisse vorerst mit einer provisorischen Sporthalle auf dem Lachenareal gedeckt werden, wie die Stadt am Donnerstagmorgen mitteilte.

Der Gemeinderat sieht vor, eine 25 x 50 Meter grosse Fertighalle auf dem roten Platz hinter der Lachenhalle zu errichten. «So können unter anderem betreffend Garderoben, Heizung und Parkierung Synergien genutzt werden», steht in der Mitteilung. Die Trainings, die heute auf dem roten Platz stattfinden, könnten künftig in die Halle verlagert werden.

Hauptnutzer der neuen Halle wird nach Angaben der Stadt der UHC Thun sein, für den der Bedarf durch den Verlust der Armeesporthalle und unbefriedigende Überganglösungen besonders hoch ist. Der UHC Thun beteiligt sich voraussichtlich mit einem mobilen Boden an der Halleninfrastruktur.

Bezug nächsten Herbst

Für die Planung und Projektierung der provisorischen Halle genehmigte der Gemeinderat einen Kredit von 104'000 Franken. Nächstes Jahr wird der Stadtrat über das Ausführungsprojekt beziehungsweise die Kosten von rund 1,2 Millionen Franken befinden.

«Läuft alles nach Plan, kann die provisorische Halle im Herbst 2022 bezogen und für maximal acht Jahre betrieben werden», schreibt die Stadt. Bis dahin sollen weitere Turnhallen aus den Schulerweiterungsprojekten bereitstehen.

Mit dem Wegfall der Armeesporthallen des Bundes und dem finanzpolitischen Verzicht auf den Bau einer neuen Dreifachsporthalle mit Wettkampfinfrastruktur hat sich der Bedarf an Sporthallen in Thun erhöht. Im Rahmen der Schulraumerweiterung sind verschiedene längerfristige Sporthallen-Projekte (Lerchenfeld und Neufeld) in Planung.

pd

