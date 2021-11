Neue Abfallentsorgung in Bern – Nun kommen die farbigen Abfallsäcke zum Einsatz Die Stadt Bern stellt ihre Müllentsorgung definitiv um. So wird das neue System mit den Farbsäcken eingeführt. Das sind die grössten Knackpunkte. Benjamin Bitoun UPDATE FOLGT

Ein Farbsack-Container wie dieser wird künftig vor fast jedem Haus in der Stadt Bern stehen. Foto: Beat Mathys

Nach dem Ja am Wahlsonntag steht fest: In den Stadtberner Haushalten wird es künftig in Sachen Müllentsorgung bunt zu- und hergehen. 58,2 Prozent der Abstimmenden schrieben ein Ja für das neue Abfallentsorgungssystem auf ihren Stimmzettel. Das ist ein deutlich tieferer Wert als die üblichen Zustimmungsraten zu städtischen Vorlagen, die jeweils bei über 70 Prozent liegen.

Das Farbsack-Trennsystem wird ergänzend zu den öffentlichen Sammelstellen für das Recyclinggut eingeführt. Somit haben Bernerinnen und Berner künftig die Wahl: Sie können ihre Glasflaschen oder Büchsen wie bislang entsorgen und auch PET-Flaschen weiterhin bei den Detailhändlern abgeben. Oder aber sie können das Recyclinggut bereits zu Hause trennen. Dafür gibt es neu vier verschiedenfarbige Säcke: Violett steht für Glas, Grau für Büchsen, Rot für PET und Gelb für Plastik. Der Hauskehricht kommt wie bisher in den blauen Sack.