Impfempfehlung für Jugendliche – Jetzt können sich auch 12-Jährige piksen lassen In der Schweiz kommt die Corona-Impfung nun auch bei Teenagern zum Einsatz. Nach der Swissmedic stimmt dem auch die Impfkommission zu.

Die Freigabe der Corona-Impfung für Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren in der Schweiz wurde bestätigt. Foto: Keystone

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF) empfehlen allen Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren die Corona-Impfung. Die Impf-Empfehlungen wurden entsprechend ergänzt.

Swissmedic hatte bereits Anfang Juni den Impfstoff von Pfizer/Biontech für zwölf- bis 15-Jährige zugelassen.

Die Erfahrungen in der Corona-Pandemie hätten gezeigt, dass Kinder und Jugendliche nur ein geringes Risiko hätten, schwer an Covid-19 zu erkranken. Die meisten Infektionen verliefen symptomlos oder mild. Dennoch sollten auch junge Menschen die Möglichkeit erhalten, sich mit einer Impfung zu schützen, teilte das BAG am Dienstag mit.

Das BAG beschreibt die Krankheitslast bei Jugendlichen wie folgt: Hohe Inzidenz bei bestätigten Fällen, jedoch wenige Hospitalisationen und keine Todesfälle. An der Medienkonferenz vom Dienstag erläuterte Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Impfkommission, aber auch indirekte Folgen, unter denen besonders auch Jugendliche zu leiden hätten: Schulausfall durch Isolation und Quarantäne, Bildungsrückstände und schwere Depressionen.

«Neu können sich Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren gegen Covid impfen»: Christoph Berger, Präsident der Impfkommission an der Medienkonferenz vom Dienstag. (22. Juni 2021) Bild: Screenshot Bundesrat (Youtube)

Empfohlen wird die Impfung besonders Jugendlichen, die wegen einer chronischen Erkrankung bereits stark beeinträchtigt seien und möglichst zusätzliche Infektionen verhindern möchten. Wertvoll sei eine Impfung zudem für alle jene, die mit einer immungeschwächten Person zusammenlebten. Schwere Verläufe gibt es auch bei Jungen und Gesunden Menschen, erläuterte der Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, Rudolf Hauri.

SDA

