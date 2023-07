Nach Durststrecke im Belpmoos – Nun ist das Hotel am Flughafen wieder offen Sieben Jahre lang war das Airport-Hotel am Flughafen Belp geschlossen. Der Neustart erfolgt unter neuer Eigentümerschaft und neuem Namen. Johannes Reichen Beat Mathys

Eigentümer Christian Müller im Hotelrestaurant Amante: «Das ist eine Herzensangelegenheit.» Foto: Beat Mathys

Kaum ein Wort ist zu verstehen auf der Terrasse. Noch ist das Hotel am Belper Flughafen ein Ort, an dem mehr Bauarbeiter und Handwerker arbeiten als Servicekräfte oder Köchinnen. Diesen Freitag wird es mit einem Fest offiziell eröffnet. Der Restaurantbetrieb läuft aber bereits seit ein paar Wochen.

Christian Müller kennt die Veränderungen genau. «Ich bin jeden Tag hier», sagt der Eigentümer. Zusammen mit seinem Bruder Hans-Ulrich Müller – dem Bernapark-Investor und ehemaligen Credit-Suisse-Banker – hat er das Hotel vor zwei Jahren gekauft. Der Umbau begann im Frühling 2022.

Noch ist das Hotel am Flughafen eine grosse Baustelle. Foto: Beat Mathys

Eigentlich hätten Müllers gern bereits am 26. Mai die Einweihung gefeiert. Denn an diesem Datum vor genau 60 Jahren waren es ihre Eltern gewesen, die das Flughafenhotel eröffnet hatten und daraufhin 25 Jahre führten. Und bereits die Grosseltern hatten 1929 bei der Eröffnung des Flughafens die Pacht des Restaurants übernommen.

Aufgrund dieser familiären Verbindung sei diese Geschichte für ihn eine «Herzensangelegenheit», sagt Christian Müller. Die Familie lebte früher im Wohnhaus vis-à-vis des einstigen Airport-Hotels.

Der Stadt abgekauft

Nun will er dem Hotel und dem Flughafen zum Aufschwung verhelfen. Dies, nachdem sich das Flughafenhotel in den letzten Jahrzehnten zunächst im Niedergang befand und dann ab Ende 2016 geschlossen vor sich hindämmerte und lotterte. Ein früherer Eigentümer war in finanzielle Nöte geraten. Schliesslich kam das Hotel unter den Hammer.

Im November 2020 kam es zu einer denkwürdigen Versteigerung. Zunächst bot ein Mann 2,5 Millionen Franken und erhielt den Zuschlag, war aber nicht imstande, vor Ort eine Anzahlung von 40’000 Franken zu leisten.

Zimmer im Hotel Amante am Flughafen. Foto: Beat Mathys

Daraufhin machte die Stadt Bern von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch und legte 290’000 Franken auf den Tisch, ohne allerdings konkrete Pläne zu haben. Im Jahr darauf kauften Müllers das Hotel der Stadt dann für rund 1,1 Millionen Franken ab. In den Umbau investierten sie mehrere Millionen Franken. Müllers Zuversicht ist gross, dass sich diese Investition lohnt. «Ich habe keine Angst», sagt er.

Harleys und Patisserie

Amante lautet nun der Name von Hotel und Restaurant, was in mehreren Sprachen «Liebhaber» oder «Liebhaberin» heisst. Gepachtet wird es von Marco Ramseier und Tanja Dunkel. Sie betreiben am Thuner Mühleplatz bereits die Chillout Lounge. Im Belpmoos führen sie zudem neuerdings das Bistro Auszeit in der Abflughalle des Flughafens – und haben damit praktisch das Monopol am Flughafen. Das Amante setzt vor allem auch auf Events.

Das Hotel zählt 29 Zimmer, wobei es sich auch auf Langzeitgäste ausrichtet – zum Beispiel Schülerinnen und Schüler an einer der Flugschulen im Belpmoos.

Rolf Mürner hat im Hotelgebäude seine Patisserie eröffnet. Foto: Beat Mathys

Ins neue Gebäude ist auch bereits Rolf Mürner eingezogen. Der Patissier führte sein Geschäft bisher in Rüeggisberg. Er zeigt sich sehr zufrieden mit dem Start. «Ich habe schon jetzt mehr Kundinnen und Kunden als am früheren Standort», sagt er. Mitte August soll schliesslich auch das Töffgeschäft des Harley-Davidson-Händlers Arni aus dem solothurnischen Hessigkofen aufgehen.

Beide Betriebe starten mit je etwa zehn Angestellten. Im Hotel und Restaurant werden vorerst um die 20 Personen beschäftigt sein.

