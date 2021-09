Eröffnung des «egge9» – Nun ist das Generationenhaus bereit Ein Angebot nach dem anderen eröffnet im Generationenhaus in Schwarzenburg seine Türen. Heute ist das Beizli «egge9» als neuer Treffpunkt dran. Mara Traffelet

Das «Generationehuus» mit Villa und Neubau Foto: Raphael Moser

Die alte Villa an der Bernstrasse 9 verfügt seit diesem Sommer über einen Neubau Richtung Garten. Endlich ist genug Platz für all die Projekte da. So steht das «Generationehuus» in Schwarzenburg, nachdem über vier Jahre Ideen gesammelt, umgebaut und geplant worden ist, kurz vor dem Finish.

Um Punkt 9.09 Uhr am Donnerstag, 9.9., eröffnet das Beizli «egge9». Einen Tag später wird zudem der Co-Working-Space in Betrieb genommen. «Dann fängt das Generationenhaus an zu leben», sagt Urs Rohrbach (38). Zusammen mit Linda Zwahlen (47) teilt er sich das Co-Präsidium des «Generationehuus».