Neuer Torhüter für Langnau – Nun haben die Tigers eines der besten Goalie-Duos der Liga Robert Mayer wechselt von Davos leihweise bis Ende Januar ins Emmental. Der langjährige Schweizer Nationaltorhüter dürfte schon am Freitag debütieren. Philipp Rindlisbacher

Nun kann er die Maske wieder aufsetzen: Robert Mayer, in Davos ohne Aussicht auf Einsätze, spielt fortan in Langnau. Foto: Keystone

«Wehe, wenn sich der Goalie verletzt.» Es war der Titel eines Artikels in dieser Zeitung, erschienen Anfang September. Es ging um die Wichtigkeit eines starken Torhüters bei den im Vergleich mit der Konkurrenz eher schwach besetzten SCL Tigers, um die Verletzungsanfälligkeit des Stammgoalies Ivars Punnenovs, um das Fehlen eines soliden Ersatzes.

Drei Wochen nur hat es gedauert, und vereinsintern wurde bereits von einem Goalie-Drama gesprochen. Punnenovs ist nach einem Zusammenprall mit SCB-Topskorer Cory Conacher leicht angeschlagen, der Ellbogenschlag des Kanadiers gegen den Kopf erhitzt im Emmental nach wie vor die Gemüter, erstaunlicherweise wurde er nicht sanktioniert. Gianluca Zaetta und Damian Stettler fallen ebenfalls aus, beim 5:4-Sieg nach Verlängerung in Davos hütete am Dienstag der 38-jährige Simon Rytz das Tor. Unter Vertrag steht er in Olten, für die Tigers spielen durfte er nur dank einer Notfall-Lizenz.