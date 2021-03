Areal Freistatt in Thun – Nun geht es um den Architekturwettbewerb Gemeinsam mit zwei Investorinnen will die Stadt Thun einen Architekturwettbewerb zur Freistatt durchführen. Zunächst wird nun dem Stadtrat ein entsprechender Kredit vorgelegt. PD/gbs

Das Areal Freistatt (Vordergrund links und Bildmitte) an der Länggasse in Thun. Foto: Christoph Gerber

Zuletzt blieb es ruhig um das Areal Freistatt im Thuner Länggassquartier. Letztmals hatte die Entwicklung und Neugestaltung des Gebiets im August 2019 politisch Staub aufgewirbelt. Nach einer emotionalen Debatte bewilligte der Stadtrat damals die anvisierte Zonenplanänderung in eine Zone mit Planungspflicht. Entbrannt war der Streit um den zu definierenden Mindestanteil an gemeinnützigem Wohnungsbau. Er wurde letztlich als Kompromiss bei 45 Prozent festgelegt.

«Ziel ist es, ein städtebaulich, architektonisch und ökologisch überzeugendes Gesamtprojekt umzusetzen.» Aus der Medienmitteilung der Stadt Thun

Nun steht in der Arealentwicklung der «nächste bedeutende Schritt» an, wie die Stadt am Donnerstag in einer Medienmitteilung schreibt. Sie plant, gemeinsam mit zwei Investorinnen, einen Architekturwettbewerb. «Ziel ist es, ein städtebaulich, architektonisch und ökologisch überzeugendes Gesamtprojekt umzusetzen», heisst es. Bei den Investorinnen handelt es sich um die Pensionskasse der Stadt Thun (PKT), die das Areal «Ost» entwickeln, sowie die gemeinnützige Bau- und Wohngenossenschaft (GBWG) Freistatt, die für die Areale «Mitte/West» verantwortlich zeichnen wird. Letzteres Gebiet macht etwa zwei Drittel der Gesamtfläche aus. «Gemeinsam erarbeiteten die beiden Investorinnen ein überzeugendes Wettbewerbsprogramm», so die Stadt.

«Leuchtturmprojekt» für Thun

Konkret geplant sind in der Freistatt über 200 neue Wohnungen. Dabei soll laut der Stadt auf eine «ausgewogene soziale Durchmischung» geachtet werden. Besondere Bedeutung wird der Gestaltung des Aussenraums beigemessen, aber auch der Nutzung von Synergien, zum Beispiel durch Gemeinschaftsräume. Im Bereich der Kreuzung Mattenstrasse/Länggasse sind überdies eine neue Poststelle, aber auch gewerbliche Nutzungen wie eine Quartierbeiz mit Zusatzdienstleistungen fürs gesamte Quartier vorgesehen.

«Weiter sollen ein Kindergarten sowie eine Kita entstehen», schreibt die Stadt. Der Wohnungsmix beinhalte diverse Massnahmen, die das Mehrgenerationenwohnen unterstützten, etwa grosszügige 2.5-Zimmer-Wohnungen sowie Clusterwohnungen für gemischte Wohngemeinschaften. All dies soll in ein «2000-Watt-Leuchtturmprojekt im Sinne einer qualitätsvollen Siedlungsentwicklung nach innen und einer nachhaltigen Quartierentwicklung» münden. Damit will der Gemeinderat auch dem Legislaturziel, Thun als Wohnstadt zu optimieren, Rechnung tragen.

Mehr gemeinnützige Wohnungen

Die GBWG Freistatt, die schon heute Baurechtnehmerin ist, erhält die Möglichkeit, vor Ort die Weichen für ihre Zukunft zu stellen. Durch die Verdichtung nach innen könne der Anteil an gemeinnützigem Wohnen erhöht werden. Bereits hat die Stadt eine Projektentwicklungsvereinbarung mit der GWBG Freistatt und der PKT abgeschlossen. Sobald das Ergebnis des Wettbewerbs vorliege, sollen auch die zwei Baurechtsverträge mit den Investorinnen unterzeichnet werden.

«Sobald die Zustimmung des Stadtrates und des Volkes zu den finanziellen Rahmenbedingungen vorliegt, werden der Stadt die Wettbewerbskosten von den beiden Baurechtnehmerinnen anteilmässig zurückerstattet.» Aus der Medienmittteilung der Stadt Thun

Vorerst will die Stadt – nicht zuletzt wegen der «politischen Relevanz» des Themas – die Zügel in den eigenen Händen behalten und den Architekturwettbewerb vorfinanzieren. An seiner nächsten Sitzung vom 18. März wird daher der Stadtrat über den Kredit von 946'000 Franken für die Vorfinanzierung befinden. Im Betrag sind unter anderem Aufwendungen für die 2000-Watt-Begleitung, die Kostenplanung und die Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts eingerechnet.

Urnengang wohl 2023/2024

Den Wettbewerb durchführen will die Stadt in diesem und im kommenden Jahr. «Voraussichtlich 2023/2024 entscheidet das Stimmvolk über die Arealentwicklung Freistatt», blickt die Stadt voraus. Die etappierte Realisierung erfolge dann frühestens von 2025 bis 2027. «Sobald die Zustimmung des Stadtrates und des Volkes zu den finanziellen Rahmenbedingungen vorliegt, werden der Stadt die Wettbewerbskosten von den beiden Baurechtnehmerinnen anteilmässig zurückerstattet», hält die Stadt fest.