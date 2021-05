Nach der Ein-Kind-Politik – Nun fehlt es China plötzlich an Nachwuchs Weil das Land zu überaltern droht, fordert Peking die Bürger auf, mehr Kinder zu haben, das sei eine Pflicht fürs Vaterland. Doch für die meisten ist das schlicht zu teuer. Lea Sahay aus Peking

Ein Kind zu kriegen, ist in China eine finanzielle Katastrophe: Mutter mit Kind in Peking. Foto: Kevin Frayer (Getty Images)

Die Geburt kostet 10’000 Yuan, umgerechnet etwa 1400 Franken. 2700 Franken dann für die frühkindliche Ausbildung, bevor der Nachwuchs für bis zu 14’000 Franken pro Monat in den zweisprachigen Kindergarten geht. Und da hat das Kind noch keinen Englischunterricht für Säuglinge und keinen Programmierkurs für Kleinkinder absolviert. Und ist auch nicht gefüttert.

Wenn man sich über eines in China einig ist, dann dies: Ein Kind zu kriegen, ist eine finanzielle Katastrophe. Besonders die Ausbildungskosten sind im nationalen Wettstreit um die wenigen Studienplätze eine Belastung für Eltern. Dazu kommen die astronomischen Wohnungspreise in den Städten. Grösser ist die Katastrophe nur, wenn man zwei Kinder finanzieren muss. Das gilt regelrecht als Wahnsinn. Und genau hier liegt das Problem, zumindest für die chinesische Regierung.

Bald wird die Bevölkerungszahl schrumpfen

Zwar ist die Ein-Kind-Politik seit 2015 gelockert, erst ab dem dritten Kind drohen Strafzahlungen. Dennoch entscheiden sich viele Chinesinnen und Chinesen heute gegen ein zweites Kind. Die chinesische Geburtenrate sinkt seit Jahren, deutlich schneller, als die Experten das prognostiziert haben.

China ist immer noch das bevölkerungsreichste Land der Welt. Doch die Ergebnisse der jüngsten Volkszählung sind eindeutig: In den vergangenen zehn Jahren ist die Bevölkerung offiziell nur noch um jährlich 0,53 Prozent auf 1,41 Milliarden Menschen gewachsen. Sicher ist: Bald wird die Bevölkerungszahl schrumpfen.

Die Ergebnisse werden bedeutenden Einfluss haben auf die Wirtschafts- und Sozialpolitik Chinas in den kommenden Jahren. Die Sorge Pekings ist gross, die Folgen der Überalterung nicht stemmen zu können. Der wirtschaftliche Erfolg, die Legitimitätsgrundlage der Kommunistischen Partei, gerät in Gefahr.

Kinder gebären ist wieder Vaterlandspflicht: Mutter mit Kind in einem Park in Peking. Foto: Kevin Frayer (Getty Images)

Zuletzt berichtete die «Financial Times», dass bereits dieses Jahr die Bevölkerung Chinas schrumpfen könnte – zum ersten Mal seit dem Grossen Sprung in den 1950er-Jahren, als mehrere Dutzend Millionen Menschen in Folge der desaströsen Wirtschaftspolitik Mao Zedongs verhungerten. Die britische Zeitung berief sich auf einen Insider, der an der Auswertung der Volkszählung beteiligt war.

Wie sensibel das Thema für Peking ist, zeigte die Reaktion der Staatsmedien auf den Bericht, dem sie heftig widersprachen. Das nationale Statistikamt veröffentlichte ein knappes Statement, dass die Bevölkerung 2020 gewachsen sei. Mehrere Demografen bestätigten, die Daten des Statistikbüros seien glaubwürdig. Staatliche Kommentatoren räumten allerdings auch ein, dass die Bevölkerung spätestens in einem oder zwei Jahren tatsächlich schrumpfen werde.

Doch selbst in reichen Provinzen wie in Zhejiang in Ostchina meldeten Städte einen Rückgang der Geburten um mehr als 30 Prozent.

Als Grund nennt das Statistikamt den massiven Geburtenrückgang, der in Staatsmedien als «alarmierend» bezeichnet wird. Im Vergleich zu 2019 wurden im vergangenen Jahr sogar 15 Prozent weniger Neugeborene amtlich gemeldet. Zunächst hatten Experten auf ein besonders gutes Jahr gehofft, einen «Quarantäne-Babyboom». Doch selbst in reichen Provinzen wie in Zhejiang in Ostchina meldeten Städte einen Rückgang der Geburten um mehr als 30 Prozent.

Offiziell liegt die Geburtenrate bei 1,8 Kindern, die chinesische Frauen im Schnitt gebären. Selbst chinesische Statistiker gehen von deutlich niedrigeren Werten aus. Möglicherweise liegt die Zahl nur zwischen 1,2 und 1,5. Ein Grund für die Behörden, die Geburtenrate in ihrer Region falsch anzugeben, ist vor allem die Zuteilung von öffentlichem Geld, das sich auch an der Bewohnerzahl berechnet.

Bereits mehr Menschen in Indien?

Das Phänomen dürfte sich in den kommenden Jahren noch verstärken, wenn der politische Druck wächst, die Geburtenrate zu steigern. Und Peking auf lokaler Ebene Ergebnisse sehen will. Unabhängige Experten haben zudem ernste Zweifel, ob die amtlichen Volkszählungsdaten überhaupt die Realität widerspiegeln. Möglicherweise hat Indien, das 1,366 Milliarden Menschen zählt, China sogar bereits als bevölkerungsreichstes Land abgelöst.

Bekommen die Chinesen nicht bald deutlich mehr Kinder, wird in 30 Jahren jeder dritte Chinese über 60 Jahre alt sein – heute ist es nach den Erhebungen knapp jede fünfte Person in China, während die Bevölkerungsgruppe im arbeitsfähigen Alter weiter zurückgeht. Die Zahl der Erwerbstätigen wird bis 2050 im Vergleich mit 2018 um rund ein Viertel sinken. Manche Experten rechnen mit noch drastischeren Zahlen. Sicher ist: In weniger als 20 Jahren wird China älter sein als das chronisch vergreiste Japan. Bis 2100 dürfte die Gesamtbevölkerung von 1,4 Milliarden auf zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Menschen geschrumpft sein.

Die Bevölkerung wird nicht nur älter, sondern auch männlicher: In China leben 30 Millionen mehr Männer als Frauen. Foto: AFP

Die Ein-Kind-Politik, die Peking 1979 einführte, gehört zu den umstrittensten Massnahmen der Kommunistischen Partei. Sie erreichte zwar ihr Ziel: Von fast 4,9 Kindern, die eine Frau 1975 in China im Schnitt zur Welt brachte, sank die Zahl bis 2005 auf 1,6. Doch Millionen ungeborene Kinder wurden zum Teil auf grausamste Art abgetrieben, die selektive Abtreibung von Mädchen hat dazu geführt, dass in China 2019 laut dem nationalen Statistikamt 30 Millionen mehr Männer im Land lebten als Frauen. Millionen Kinder sind ohne Zugang zu Bildung aufgewachsen, weil ihre Eltern sie nicht offiziell anmelden konnten.

Eine Aufarbeitung der grausamen Politik gibt es in China bis heute nicht. Dafür aber eine Familienpolitik, die erneut in die persönlichste Entscheidung von Millionen Familien einzugreifen versucht. Denn zwei Kinder zu bekommen, erklärt die Regierung, soll jetzt eine Pflicht fürs Vaterland sein.

Viele Regionen versuchen, die Geburtenraten durch grosszügige Sozialleistungen zu steigern.

Doch Geburten verhindern ist leichter, als sie zu erzwingen. Viele Regionen versuchen deshalb, die Geburtenraten durch grosszügige Sozialleistungen zu steigern, indem sie beispielsweise den Mutterschutz verlängern oder ärztliche Untersuchungen in der Schwangerschaft zur Arbeitszeit zählen. Andere erhöhen das Kindergeld. In einigen Städten gibt es sogar Prämien für die Geburt des zweiten Kindes.

Gleichzeitig geht die Regierung aggressiv gegen die wachsende Frauenbewegung in China vor. Gerade hat die Regierung die Accounts von mindestens 20 feministischen Aktivisten gelöscht, immer wieder werden Demonstrantinnen verhaftet. Seit Jahren führen die Behörden einen unerbittlichen Kampf gegen Frauen, die den im Land omnipräsenten Sexismus und die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen nicht mehr akzeptieren.

Alles Ausländische gilt als minderwertig

Die nächste unpopuläre Entscheidung dürfte sein, das Rentenalter zu erhöhen. Diese ist bereits im aktuellen Fünfjahresplan angekündigt. Derzeit liegt das Rentenalter für Frauen zwischen 50 und 55 Jahren, bei Männern bei immerhin 60 Jahren. Die Regelung stammt noch aus den Anfängen der Volksrepublik, als die Lebenserwartung niedrig war. Die Reformpläne drohen grossen Unmut hervorzurufen, bereits jetzt liegt das Rentenniveau deutlich unter dem von Industriestaaten.

Unwahrscheinlich ist hingegen, dass China auf Einwanderung setzt, um sein Geburtenproblem in den Griff zu bekommen. Peking stützt seine Herrschaft zunehmend auf einen Han-orientierten Ethno-Nationalismus, in dem ausländische Einflüsse als feindlich und alles Ausländische als minderwertig dargestellt werden. Die Einwanderungspolitik liberaler Gesellschaften ist aus Sicht Pekings ein Fehler, der politische Systeme destabilisiere, besonders die Flüchtlingspolitik der EU.

Früher hiess es, China werde alt, bevor es reich werde.

Über die Folgen der demografischen Entwicklung sind sich indes nicht alle Experten einig. Früher hiess es, China werde alt, bevor es reich werde. Diese Annahme basiert aber grösstenteils auf Erfahrungen von Staaten in anderen Jahrhunderten. Heute werden Kriege grösstenteils nicht mehr durch Mannstärke gewonnen, arbeitsintensive Industrien werden durch automatisierte Produktion abgelöst.

Die Herausforderung für China dürfte deshalb sein, den strukturellen Wandel und die Modernisierung seiner Wirtschaft schnell genug voranzutreiben, um Ausgleich für fehlende Arbeitskräfte zu schaffen und das Ungleichgewicht zwischen Erwerbstätigen und Rentnern abzufangen. Arbeiter müssen dazu auch ausreichend qualifiziert sein.

Gleichzeitig altert China aber in einer anderen Phase der wirtschaftlichen Entwicklung als Staaten wie Japan, die als Vorbild dienen könnten. Die Nervosität Pekings deutet darauf hin, dass es sich selbst noch nicht sicher zu sein scheint, was die Entwicklung für das Land bedeutet.

