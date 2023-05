Gymnasium Thun – Nun fahren in der Schadau die Baumaschinen auf Die Bauarbeiten für die räumliche Zusammenlegung des Gymnasiums Thun am Standort Schadau haben begonnen. In rund drei Jahren sollen die neuen Gebäude bezugsbereit sein.

So soll der Ausbau des Gymnasiums Schadau Thun dereinst aussehen. Visualisierung: PD

2014 wurden die beiden Thuner Gymnasien Schadau und Seefeld organisatorisch zum Gymnasium Thun mit Fachmittelschule zusammengelegt. Die beiden Standorte blieben aber vorerst bestehen. 2018 hat der Kanton Bern entschieden, das gesamte Gymnasium Thun inklusive Fachmittelschule am Standort Schadau zu konzentrieren und die Liegenschaften im Seefeld zu verkaufen.

«Hintergrund dieses Entscheids bildete der grosse Sanierungsbedarf der Liegenschaften im Seefeld, die akute Raumknappheit an beiden Standorten und die organisatorischen Nachteile eines räumlich getrennten Schulbetriebs», wie der Kanton in einer Medienmitteilung vom Montag schreibt. Mit der räumlichen Zusammenlegung sowie der Sanierung und der Erweiterung des Standorts Schadau werden die Attraktivität, die Qualität und die Wirtschaftlichkeit des Gymnasiums Thun deutlich erhöht, wie es weiter heisst.

Keine Kostensteigerung

Der Kanton schätzt die Gesamtkosten für die Erweiterung und die Sanierung des Gymnasiums Thun auf rund 101 Millionen Franken. Doch der Grosse Rat hatte im September des vergangenen Jahres lediglich einen Kredit von 90,35 Millionen Franken diskussionslos genehmigt. Sind die Kosten für Umbau und Erweiterung in der Zwischenzeit also um mehr als zehn Prozent gestiegen? «Nein», sagte Tomasz Chorzepa, Abteilungsleiter Bauprojektmanagement beim kantonalen Amt für Grundstücke und Gebäude, auf Anfrage. «Dieser Kredit betrifft nur die Bauarbeiten. Die restlichen 10,5 Millionen Franken wurden für die Projektierung aufgewendet.» Diesen Betrag habe der Grosse Rat bereits am 25. November 2019 bewilligt. Sanierung und Erweiterung des Hauptgebäudes kosten gemäss Chorzepa – inklusiv Projektierung – 76,8 Millionen Franken, der Neubau der Sporthalle 20,6 Millionen Franken. Die restlichen 3,6 Millionen Franken werden für den Umzug und die neue Möblierung verwendet.

Die Erweiterung und die Sanierung am Standort Schadau umfassen zwei Teilprojekte. Zum einen wird östlich neben der bestehenden Sporthalle Schadau eine zusätzliche Doppelsporthalle mit Unterrichtsräumen für bildnerisches Gestalten gebaut. Dazu wurde ein Architekturwettbewerb durchgeführt, den 2021 das Projekt «Kanzen» gewonnen hat. Zum andern wird das Hauptgebäude des Gymnasiums saniert und – basierend auf dem Siegerprojekt «Focus» eines 2006 durchgeführten Ideenwettbewerbs – mit zwei Gebäuden im Osten und Norden erweitert. Die beiden provisorischen Pavillons für Geografie und Geschichte werden abgebrochen.

Bauphase dauert rund drei Jahre

Nun hat also die Bauphase für die Realisierung der beiden Teilprojekte begonnen. Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten werden im Gebiet der Sporthallen und im Osten des Hauptgebäudes zwei umzäunte Baustellenbereiche eingerichtet, wie es in der Medienmitteilung des Kantons weiter heisst. Damit der Schulbetrieb möglichst wenig beeinträchtigt wird und keine Provisorien nötig sind, wird in Etappen gebaut. In der ersten Etappe entstehen bis voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2025 die neue Doppelsporthalle und das Erweiterungsgebäude Ost.

In der zweiten Etappe wird bis voraussichtlich Mitte 2026 der Erweiterungsbau Nord realisiert, das Hauptgebäude saniert und die neuen Räumlichkeiten bezogen. Bis Ende 2026 sollten auch die letzten Umgebungsarbeiten abgeschlossen sein.

Nur zwei Zufahrten für den Baustellenverkehr

Der Baustellenverkehr für die neue Doppelsporthalle wird von der Frutigenstrasse via Marienstrasse direkt zur eingezäunten Baustelle gelenkt. Bei der Baustelle für den Erweiterungsbau Ost fahren die Lastwagen via Seestrasse über das Eingangstor im Süden zur Baustelle. Andere Zufahrten zu den Baustellen – zum Beispiel via Marienstrasse Ost – sind für den Baustellenverkehr strikt gesperrt. Das Parkplatzangebot ist während der Bauphase auf dem gesamten Areal stark eingeschränkt. Die Parkplätze bei der Schadauhalle stehen erst ab 2025 wieder zur Verfügung, wenn der Bau der Doppelsporthalle abgeschlossen ist.

Lastwagen, Bagger und andere Baufahrzeuge manövrieren ausschliesslich in den Baustellenbereichen. «Damit der Verkehr möglichst störungsfrei fliesst, werden allfällige Umleitungen oder Sperrungen signalisiert und frühzeitig kommuniziert», verspricht der Kanton.

Bezüglich Umbau und Erweiterung des Gymnasiums in der Schadau bestand während der Genehmigungsphase politisch grundsätzlich Konsens. Spannung gab es zuletzt in Sachen Naturschutz. Gegen das Fällen von Bäumen und Gehölzen auf dem Areal hatten Pro Natura Region Thun und Helvetia Nostra Einsprache erhoben. Sie zogen diese aber im Februar zurück, nachdem sie in Einigungsverhandlungen mit der Bauherrschaft 28 Bäume vor den Motorsägen gerettet hatten.



