Kampf gegen Kartelle – Nun erhalten auch KMU eine Schutzorganisation Die Grossen diktieren den Kleinen die Preise und Spielregeln, wie sich exemplarisch in der Garagistenbranche zeigt. Dagegen will die neue Stiftung KMU für Rechtsdurchsetzung ankämpfen. Rita Flubacher

Garage Epper: In dem Business sind kleine Unternehmen oft von Grossen abhängig. Foto: PD

Wer hilft mir, wenn ich im Wirtschaftsleben benachteiligt werde? Wer macht allenfalls Dampf vor Gerichten, Behörden und in der Politik? Arbeitnehmerinnen vertrauen auf Gewerkschaften, Konsumenten melden sich bei ihren Stiftungen. Kleinere Pensionskassen, die an Generalversammlungen bei Abstimmungen kaum Gewicht haben, finden bei der Anlagestiftung Ethos eine Interessenvertretung mit Gewicht.

Jetzt sind die KMU an der Reihe. Ein ergiebiges Feld, wie Patrick Krauskopf ausgemacht hat. Der Anwalt mit seiner Kanzlei Agon Partners und Professor für Kartellrecht an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften war in früheren Jahren bei der Wettbewerbskommission (Weko) tätig gewesen. Dort hatte er unter anderem vertiefte Einsicht in die Marktverhältnisse auf dem Automarkt Schweiz gewonnen.