Abbau bei Poststellen – Nun erhalten auch grössere Gemeinden nur noch das Mini-Angebot der Post Selbst in Ortschaften mit bis zu 7000 Einwohnern gibt es als Ersatz nicht einmal mehr eine Agentur im Dorflädeli, nur noch einen Hausservice. Doch dieses Angebot steht in der Kritik. Philipp Felber-Eisele

Eines der Dörfer, das seit der Schliessung der Poststelle nur noch einen Hausservice hat: Sternenberg ZH. Foto: Urs Jaudas

Er ist sozusagen die letzte Stufe des Poststellenabbaus: der Hausservice. Der Pöstler kommt dann zu den Kunden nach Hause. Sie können Briefmarken kaufen, Briefe und Pakete versenden, Bargeld beziehen und Rechnungen bezahlen – ein begrenztes Angebot also.

Bisher führte die Post den Hausservice in kleineren Gemeinden, weitverzweigten Wilern und abgelegenen Ortschaften ein – sozusagen als Notlösung, wenn nach der Schliessung der Poststelle keine Agentur im Dorflädeli möglich war.

Doch nun heisst es von der Postaufsicht Postcom: Die Post biete den Hausservice zunehmend in grösseren Gemeinden als Ersatzlösung für eine Poststelle an.

Bereits zwischen 2013 und 2018 wuchs gemäss den Zahlen der Postcom der Anteil der Zustellgebiete an, die neu mit dem Hausservice abgedeckt wurden. Das heisst, es gibt dort weder eine Poststelle noch eine Agentur im Dorfladen. Für die Jahre 2019 und 2020 führte die Postcom eine neue Zählweise der Gebiete ein, die nur noch einen Hausservice erhalten. Die Zahl stieg deswegen stark an.

Inzwischen führte die Post aber in noch mehr Gebieten den Hausservice ein – und schloss die Poststellen oder die Postagenturen. Mittlerweile sind fast 10 Prozent der Schweizer Haushalte, also über 400’000, an den Hausservice angeschlossen. Im vergangenen Jahr kamen über 30’000 Haushalte dazu.

Dörfer mit bis zu 7000 Einwohnern betroffen

Kein Wunder also, trifft es mittlerweile nicht mehr nur Streusiedlungen, sondern vermehrt grössere Gemeinden. Solche mit bis zu 4700 Einwohnerinnen und Einwohnern riefen die Postcom um Hilfe, weil sie nicht einverstanden waren mit dem Entscheid der Post, einen Hausservice einzuführen. Häufig waren es Gemeinden mit rund 1500 Einwohnerinnen und Einwohnern, die deswegen an die Postcom gelangten.

Eine Gemeinde, die zwar von der Umstellung betroffen ist, aber sich nicht an die Postcom wendete, ist Rorschacherberg SG. Dort wohnen über 7000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Gemeinde schmiegt sich geografisch um Rorschach, ist eng verbunden mit dem Nachbarn. Teile der Gemeinde sind etwas abseits gelegen.

Ab dem Herbst wird dort der Hausservice angeboten, die Poststelle wird gestrichen. Das Problem: Die Post wollte eigentlich eine Postagentur installieren. Doch sie fand keinen geeigneten Partner.

Die Gemeinde Rorschacherberg ist nicht allein. Immer wieder kommt es vor, dass es keine Lösung gibt auf der Suche nach einem Agenturstandort. Ein Problem: Es gibt Dörfer, in denen es schlicht keine Läden mehr gibt.

Bier und Post: Mittlerweile gibt es in der Schweiz fast 1200 Postagenturen, die in Läden untergebracht sind, wie hier im Avec in Emmenbrücke LU. Foto: Christian Beutler (Keystone)

In Starrkirch-Wil SO zum Beispiel schloss im vergangenen Jahr die Bäckerei ihre Türen und mit ihr die Agentur. Noch ist nicht klar, ob danach ein Hausservice eingeführt wird, die Gemeinde sucht noch nach einer Nachfolgelösung. Das dürfte allerdings schwierig werden. Denn klassische Dorfläden gibt es nicht.

Zwar könnten dann die Gemeinden die Postagentur betreiben, aber auch das ist nicht immer möglich. Oder es kommt sogar vor, dass die Gemeinden nach einer gewissen Zeit die Agentur von sich aus schliessen.

Keine Post im Puff

Die Post hat ein umfassendes Regelwerk, wo überhaupt eine Agentur möglich ist und was diese zu leisten hat. So gibt es Mindestöffnungszeiten von 30 Stunden pro Woche, je nach Lage auf mindestens fünf Tage pro Woche verteilt. Zudem dürfen Agenturen keine mehrwöchigen Betriebsferien machen. Ausnahmen gibt es bei Familienbetrieben oder in Tourismusgebieten.

Einschränkungen gibt es auch, welche Läden überhaupt infrage kommen. So sind Rotlichtbetriebe als Agenturstandort ausgeschlossen.

Angesprochen darauf, aus welchen Gründen die Post zunehmend in grösseren Gebieten keinen Agenturpartner findet, heisst es bei der Post: «Hindernisse bilden oftmals das eingeschränkte Platzangebot beim Partner, die erschwerte Zugänglichkeit für Menschen mit Beeinträchtigung oder eine ungenügende Vereinbarkeit des Postgeschäfts mit der angestammten Tätigkeit des Partners.»

«Es kann gut sein, dass private Ladenbesitzer sich gegen eine Agentur entscheiden, weil der Aufwand, das Angebot anzubieten, gross ist.» Felix Bischofberger, Postagenturverband

Auf der anderen Seite gibt es Gründe, warum Ladenbesitzer nicht Hand bieten für eine Agenturlösung. Felix Bischofberger, Geschäftsführer des Postagenturenverbands, sagt: «Es kann gut sein, dass private Ladenbesitzer sich gegen eine Agentur entscheiden, weil der Aufwand, das Angebot anzubieten, gross ist.»

Im vergangenen Jahr kritisierte der Verband die Post scharf. Es ging um die Entschädigung, die Agenturen erhalten. Neu erhalten die Agenturen weniger Fixbeiträge, dafür mehr umsatzbasierte Entschädigung.

Politische Kritik am Hausservice

Der Hausservice der Post steht derzeit in der Kritik. Denn er wird digitalisiert. Bisher zeigte ein Plastikschild am Briefkasten der Pöstlerin an, dass jemand ein Postgeschäft erledigen will. Neu muss dies digital erfasst werden, entweder über eine App oder am Computer.

Für digital weniger Versierte bietet die Post einen speziellen Bestellstift an, und auch telefonisch ist die Anmeldung möglich. Doch diese Neuerungen haben nun auch politisch ein Nachspiel. So will Charles Juillard, Ständerat der Mitte-Fraktion aus dem Kanton Jura, die Praxis stoppen und beim alten System bleiben. Er befürchtet, dass vor allem Ältere abgehängt werden könnten. Ein Vorstoss von Juillard ist diese Woche Thema im Ständerat.

