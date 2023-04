Rössli-Areal Spiezwiler – Nun entsteht der Millionen-Schönblick Nach jahrelanger Ungewissheit geht es nun zügig vorwärts: Wo einst der Landgasthof Rössli stand, entsteht bis im Winter 2024/25 neues Wohneigentum. Solches ist in Spiez rar und hat seinen Preis. Jürg Spielmann

Imposante Baustelle: Auf dem ehemaligen Rössli-Areal in Spiezwiler sind die Arbeiten für die erste Etappe der Schönblick-Siedlung aufgenommen worden. Das Chalet Rössli (oben links) wurde verkauft – und bleibt stehen. Foto: Jürg Spielmann

Der mächtige Kran steht, die Bodenplatte des Mehrfamilienhauses ist bereits betoniert. An der Frutigenstrasse in Spiezwiler, wo in den letzten gut fünfzehn Jahren einzig der Stillstand von Bestand war, sind die Baumaschinen aufgefahren. Sie sollen das Rössli-Areal in die Wohnsiedlung Schönblick verwandeln. Binnen knapp zweier Jahre. Stehen könnte die Überbauung längst.