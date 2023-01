Treberwurstessen am Bielersee – Nun dürfen sie wieder Würste auftischen Nach zwei Wintern ohne Treberwurstessen herrscht Nachholbedarf: Bei Gerold Schmid-Frey und Susanne Frey-Schmid in Bipschal gibts keine freien Tische mehr. Carmen Stalder (BT)

Gerold Schmid-Frey und Susanne Frey-Schmid bewirten in ihrem «Weingut am See» oft Gäste, die eigens für die Würste anreisen. Foto: Matthias Käser

In Bipschal am Bielersee ist es an diesem Morgen grau, kalt und neblig. «Es gibt wenige Gründe, in dieser Jahreszeit hierherzukommen», sagt Gerold Schmid-Frey nach einem Blick nach draussen. «Aber einer davon ist die Treberwurst!» Diese traditionelle Schweinswurst also, die im Dampf von ausgepressten Trauben – genannt Treber oder Trester – erwärmt wird, und dabei den typischen Geschmack vom Weinbrand Marc annimmt.