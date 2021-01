Ex-US-Präsident – Nun droht Trump eine Finanzmisere Als «Loser» schmähte der Ex-Präsident gern seine Kritiker. Jetzt geht es für ihn selbst bergab: Banken und Mieter kündigen ihm die Treue, sogar die Golfergemeinde will ihn loswerden. Eine Geldquelle aber bleibt ihm. Claus Hulverscheidt

In diesem Wachsfigurenkabinett in Paris geht es Trump schon an den Kragen. Foto: AFP

Ein echter Publikumsmagnet, da lehnt man sich wohl nicht zu weit aus dem Fenster, war der kleine Laden mit der New Yorker Geschäftsadresse 725 Fifth Avenue noch nie. Hier ein Babystrampler, dort ein Teddy oder eine Kappe, viel mehr war es manchmal nicht, was da an einem Nachmittag über die Theke ging. Bald könnte das Geschäft sogar noch schwieriger werden, denn auf jedem einzelnen Stück, das dort im Kellergeschoss des Hochhausturms feilgeboten wird, prangt in Grossbuchstaben der Name des Lizenzgebers: TRUMP. Es ist ein Signet, das selbst hartgesottenen Marketingexperten derzeit den Schweiss auf die Stirn treibt.



Donald Trump, die Präsidentschaft und das Geschäft: Noch vor wenigen Wochen hatte es so ausgesehen, als würde sich dieser Dreiklang für den scheidenden Staatschef schon bald in Dollar und Cent bezahlt machen. Von einer eigenen Talkshow war die Rede, einer neuen rechtspopulistischen Mediengruppe gar, von Markenrechten und einer Art Trump-Themenpark mit Riesenrad und spirituellen Erweckungspredigten einzelner Familienmitglieder.



Mit jener Rede am 6. Januar jedoch, die so viele seiner Anhänger als Aufforderung zur gewaltsamen Einnahme des Kapitols interpretierten, haben sich die Dinge für den Ex-Präsidenten dramatisch verändert: Die Marke Trump ist seither selbst in manch konservativen Kreisen so stark beschädigt, dass sich das auch auf den Konten seiner Firmengruppe niederschlagen wird. Sicher, Millionen eingefleischte Fans werden ihrem Propheten erst einmal treu bleiben, manche gar zum New Yorker Trump Tower pilgern, um dort überteuerte Sektgläser, Zahnbürsten, Hundeleinen oder eben Babystrampler zu erwerben. Der Verkauf von Nippes made in China aber wird kaum jene Einbussen ausgleichen können, die an anderer Stelle drohen.