Während der Fussball-EM – Nun bekommt auch Langnau seine Pop-up-Bar Eine Bieridee wird Tatsache: Auf der Brache beim Ilfiskreisel entsteht ein Public Viewing. Bis zu 250 Gäste finden hier Platz. Markus Zahno

Hier bauen Till Brand und Co. ab nächster Woche die Fernweh-Bar auf. Foto: Beat Mathys

Till Brand sass mit seinem Kollegen am kleinen Holztisch in der Küche. Die beiden tranken Bier und schauten aus dem Fenster, hinüber auf das Areal der ehemaligen Ilfisgärtnerei. Bald soll dort ein Neubau entstehen, in dem der Discounter Aldi eine Filiale eröffnet. Bis zum Start der Bauarbeiten liegt das Areal brach, wird höchstens als Parkplatz benutzt.

«Schon krass, so ein leeres Areal», diskutierten Till Brand und sein Kollege – er heisst Mark Jaksa – an jenem Abend. Sie sagten sich: Während der Fussball-Europameisterschaft könnte man dort drüben doch eine prima Bar mit Public Viewing einrichten. «Es war im wahrsten Sinne des Wortes eine Bieridee. Wir waren nicht sicher, wie realistisch sie ist.» Die Corona-Fallzahlen, die damals zu sinken begannen, gaben ihnen aber Hoffnung.