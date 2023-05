Erfolg für Erdgasprotest? – Nun bekennt sich auch Berns Stadtregierung zum Gasausstieg Die Stilllegung des Erdgasnetzes in Bern, das fordern der Klimastreik und das Stadtparlament. Jetzt ist auch der Gemeinderat dafür. Doch nur mit Vorbehalten. Simon Thönen

Demo von SP, Grünen und GSoA am 12. März 2021 gegen Putins Krieg – und Erdgasimporte. Foto: Jürg Spori

Erdgas steht als fossile Energie seit langem in der Kritik, doch der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Versorgungsprobleme und Preissprünge haben die Kontroverse verschärft. Die Aktivisten und Aktivistinnen des Klimastreiks gaben am Montag «einen grossen Erfolg» bekannt: Der Gasverbund Mittelland (GVM) hatte über das Auffahrtswochenende mitgeteilt, dass er einen allenfalls geplanten Gasterminal in Muttenz BL nur für Gas aus erneuerbaren Quellen nutzen will.