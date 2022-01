Rapper Besko erneut ausgeschafft – Nun beginnt er ein neues Leben in Albanien Kriminelle Jugend, Gefängnis, Ausschaffung: Ein neuer Dok-Film zeichnet die Geschichte des Zürcher Rappers Besko nach. Recherchen zeigen, Besko sitzt bereits nicht mehr im Gefängnis. David Sarasin

Ein Gespräch im Gefängnis: Der Regisseur Ciril Tscheligi hat Besko über 20 Jahre lang begleitet. Foto: Filmstill aus «Besko – Ein Langzeitporträt»

Das Telefongespräch dauert länger als geplant. Besijan Kacorraj, besser bekannt als Rapper Besko, will einiges loswerden. Er spricht über seine lange kriminelle Vergangenheit, seine zwei Gefängnisaufenthalte, seinen geplanten Neuanfang in Albanien.

Vor gut einem Monat hat für Besko – wieder einmal – ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Am 18. Dezember konnte er das Gefängnis in der Schweiz verlassen – und wurde zum zweiten Mal ausgeschafft. Derzeit lebe er in Albanien, in einer kleinen Ortschaft an der Küste, die er nicht genau benennen will. Für 10 Jahre darf er nicht in die Schweiz und den ganzen Schengenraum einreisen.