Ab Montag in Thun – Nun beginnen die Bauarbeiten am Maulbeerkreisel Die Stadt Thun spricht von «Sofortmassnahmen»: Am Montagabend beginnen die Vorarbeiten zum Umbau des Maulbeerkreisels. Für die Hauptarbeiten Ende Juni wird der Kreisel für drei Tage gesperrt. Hans Peter Roth

Der Maulbeerkreisel in Thun gilt laut VCS «als einer der schlimmsten Unfallschwerpunkte der Schweiz für Velofahrende». Foto: Patric Spahni

Er gilt «als einer der schlimmsten Unfallschwerpunkte der Schweiz für Velofahrende». So hält es der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) zum Maulbeerplatz fest. Und die Zahlen sprechen mit 39 Unfällen in fünf Jahren für sich. Nun will Thun die «Sicherheitsdefizite» des zentralen, unfallträchtigen Verkehrsknotens der Stadt «mit diversen Sofortmassnahmen beheben», wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst: Dies, «ohne die Leistungsfähigkeit des Kreisels massgeblich zu reduzieren».

Nachtarbeiten unter Verkehr