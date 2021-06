Bahnhof Zollbrück – Nun beginnen die Bauarbeiten Für 5 Millionen Franken baut die BLS unter anderem das Perron hindernisfrei um. Im Juli verkehren deshalb Bahnersatzbusse. Regina Schneeberger

Künftig müssen die Bahngäste in Zollbrück vor dem Einsteigen nicht mehr auf das schmale Perron wechseln. Foto: Adrian Moser

Die BLS nutzt das tiefere Pendleraufkommen in den Sommerferien, um Bauarbeiten auf ihrem Schienennetz durchzuführen, schreibt das Bahnunternehmen in einer Medienmitteilung. Viele Bauarbeiten stehen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes. Ende 2020 hatte die BLS 72 ihrer 118 Bahnhöfe so umgebaut, dass die Züge hindernisfrei zugänglich sind. Im Jahr 2021 kommen fünf weitere dazu: Zollbrück, Burgdorf Steinhof, Madiswil, Brenzikofen und Boltigen.

Beim Bahnhof Zollbrück stehen grössere Arbeiten an. Dort baut die BLS das Perron um, damit die Passagiere in Zukunft barrierefrei ein- und aussteigen können. Das heutige schmale Perron zwischen den Gleisen wird durch ein grosszügigeres auf der Seite des Bahnhofgebäudes ersetzt und auf 150 Meter verlängert. Damit sei der Bahnhof für die modernen und längeren Züge ausgerüstet, heisst es in der Mitteilung. Weiter werden die Gleise und Fahrleitungen erneuert sowie der Bahnübergang bei der Bahnhofstrasse verbreitert.

Zwischen dem 2. und 23. Juli verkehren zwischen Ramsei und Langnau Bahnersatzbusse. Die BLS investiert rund 5 Millionen Franken in den neuen Bahnhof. Bis im Dezember 2021 ist der Umbau abgeschlossen.

