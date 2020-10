Senkeltram in der Stadt Bern – Nun bedient erstmals eine Frau den Mattelift Maja Mores ist die erste Frau, die sich als Kondukteurin um die Fahrgäste des Mattelifts kümmert. Das Team erhielt zudem zwei prominente Zugänge. Urs Wüthrich

Maja Mores ist die erste Chauffeuse des Mattelifts. Radiomann Peter Maurer (links) und Span-Schlagzeuger Matthias Kohli (rechts) gehören seit neuestem auch zum Team. Foto: Raphael Moser

Die Männerbastion wurde geknackt. In der 125-jährigen Geschichte des Mattelifts, auch Senkeltram genannt, kümmerten sich bisher ausschliesslich Männer um die Fahrgäste. Im neunköpfigen Team ist nun erstmals eine Frau mit dabei. Sie heisst Maja Mores und lebt in der Matte. Sie ist pensioniert – bis vor zwei Jahren leitete sie als diplomierte Bibliothekarin die Bibliotheken in Köniz. Und für die Tageszeitung «Der Bund» schrieb sie regelmässig Rezensionen von Kinderbüchern.

«Die Idee, nach meiner Pensionierung als Mattelift-Chauffeuse zu arbeiten, hatte ich schon vor längerer Zeit», sagt Maja Mores. «Man kommt mit vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt, kann miteinander reden; und zudem ist es eine schöne Umgebung.» Vor einem Jahr habe sie eine Blindbewerbung eingereicht. «Ich dachte, dass ich kaum eine Chance habe.» Es kam anders. «Endlich bewirbt sich eine Frau», wurde ihr beschieden.