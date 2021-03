Kolumne Bern & so – Nume schnäu eis ga zwitschere Über die heimtückische Dynamik von Apéros. Michael Bucher

Wie gerne würde ich wieder mal mit Freunden von Beiz zu Beiz ziehen und mich gepflegt abschiessen.

Diese Ansage mag in ihrer schonungslosen Ehrlichkeit befremden, so haben wir Schweizerinnen und Schweizer bezüglich Alkoholkonsum doch eine ziemlich verzerrte Selbstwahrnehmung. Zwischen Vorstellung und Realität liegen Welten. Das kann etwa bei jenen unscheinbaren Gelegenheitsapéros beobachtet werden, bei denen wir «nur kurz vorbeischauen» wollen und die dann nicht selten in einem enthemmten Rausch enden. Wenn nicht gerade Pandemie ist, lauern die ja hinter jeder Ecke. Die Einweihung der neuen Seifenspender im Büro? Tante Erika hat das Zeitliche gesegnet? Ein «Apéröli» gibts immer.