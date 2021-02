Katja Grossmann – Null Punkte, ein Sturz und jede Menge Zuversicht Die Brienzer Skifahrerin demonstriert bei ihren ersten Weltcupeinsätzen einen hohen Grundspeed, reiht sich in den Abfahrten von Val di Fassa aber nicht in den Top 30 ein. Adrian Horn

Glänzt mit starken Zwischenzeiten: Katja Grossmann. Foto: AFP

Einen Mix aus Stolz, Freude und Frustration verspürt sie. Es ist Samstagnachmittag, und Katja Grossmann kommt nach ereignisreichen 48 Stunden zur Ruhe, setzt sich hin und beantwortet all die Nachrichten, die sie bekommen hat. Erstmals stand die 23-Jährige im Rampenlicht. Für die Weltcupdebütantin interessierte sich im italienischen Val di Fassa selbst SRF, welches sie interviewte und beide Fahrten der Brienzerin zeigte.

Keine Punkte resultierten in den zwei Abfahrten für die Vizejuniorenweltmeisterin von 2017. Am Freitag hatte sie nach zwei Streckendritteln einen grossen Fehler begangen; er kostete sie ein Ergebnis unter den Top 25. An derselben Stelle patzte sie am Samstag bei ausgesprochen schlechten Sichtverhältnissen; da schied sie gar aus, stürzte, ohne sich zu verletzen.

Grossmann stürzt am Samstag, tut sich dabei aber nichts. Foto: AFP

Ätzend sei es, dass ihr zweimal dieselbe Passage zum Verhängnis geworden sei, sagt sie. Die Zwischenzeiten der starken Gleiterin waren vielversprechend und zeigten, dass Rang 20 im Abschlusstraining kein Zufall gewesen war. Bloss rund 1,5 Sekunden hatte sie da auf die Spitze verloren.

Nun folgen Einsätze im Europacup

Die Renntage verlaufen ernüchternd – und machen gleichwohl Mut. Mit der hohen Startnummer 38 war sie jeweils handicapiert gegenüber der Elite, welche in jeder Beziehung bessere Verhältnisse vorgefunden hatte. Dass sie dennoch zumindest in den technisch nicht anspruchsvollen Passagen mithalten konnte, beweist, über welch hohen Grundspeed die Berner Oberländerin verfügt.

Wertvolle Erfahrungen habe sie gesammelt, sagt die Schweizer Meisterin in der Kombination, welche parallel zur Spitzensportkarriere eine Ausbildung zur diplomierten Pflegefachfrau HF absolviert. Von Nutzen sind diese schon sehr bald: Auf demselben Hang finden Anfang Woche zwei Europacuprennen statt. Da will die B-Kader-Fahrerin erneut auf sich aufmerksam machen. Schliesslich sollen die beiden Auftritte auf der grossen Bühne nicht lediglich ein Gastspiel gewesen sein.