Impfwunder Brasilien – Null Corona-Tote in Sao Paolo – erstmals seit Februar 2020 Aus Brasilien kamen lange nur düstere Nachrichten. Und jetzt stirbt kaum noch jemand an Covid. Der Grund dafür: Die enorm hohe Impfquote trotz Präsident Jair Bolsonaro. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Der Impfskeptiker und das Maskottchen der Impfkampagne: Präsident Jair Bolsonaro posiert mit Ze Gotinha. Foto: AFP

Wenn in Sao Paulo neue Corona-Zahlen veröffentlicht wurden, war dies bislang ein dunkler Moment: In Brasiliens bevölkerungsreichstem Bundesstaat wurde im Februar 2020 der erste offiziell bestätigte Fall einer Covid-19-Infektion in ganz Südamerika registriert, von da an verbreitete sich der Erreger rasend schnell. Bald mussten Massengräber ausgehoben werden, selbst Särge wurden knapp.

Es war ein endloses Sterben, Tag für Tag neue Tote. Doch dann kam jener 8. November 2021: Das erste Mal seit eineinhalb Jahren stand am Montag vergangener Woche eine Null bei den Todesfällen in der Covid-19-Statistik. In ganz Sao Paulo war also in den letzten 24 Stunden niemand an Corona gestorben – und es gibt kaum Zweifel an dem Grund für diesen Erfolg: die enorm hohe Impfquote.