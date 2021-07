Technische Störung – Notfallnummern in mehreren Kantonen ausgefallen Die Notrufkommunikation ist in mehreren Kantonen unterbrochen. So sind die Nummern 117, 112, 118 und 144 in den Kantonen Zürich, Aargau und Neuenburg nicht erreichbar.

Störung in der Notrufkommunikation: AlertSwiss warnt, dass am späten Donnerstagabend in mehreren Kantonen die Notfallnummern 117, 112, 118 und 144 ausgefallen sind. Die Störung betrifft die Kantone Zürich, Aargau und Neuenburg.

Die Kantonspolizei Zürich kann über andere Nummern erreicht werden. Die Liste finden Sie auf der Homepage von AlertSwiss. Weiter ist sie über die Verkehrsstützpunkte in Bülach, Hinwil, Wädenswil, Winterthur und Urdorf erreichbar. Die Einsatzfähigkeit der Kantonspolizei Zürich sei durch die Störung nicht beeinträchtigt, schreibt sie in einer Medienmitteilung. Die Ursache sei noch nicht bekannt.

Im Kanton Aargau werden die Notfalltreffpunkte in den Gemeinden besetzt.

Im Kanton Neuenburg sind die Notrufnummern über Mobiltelefone nicht erreichbar.

kle/chk

