YB-Meisterfeier überschattet – Nsames Leidensgenosse Lustenberger sagt: «Wahnsinn» Die Young Boys jubeln nach dem 5:2 gegen Luzern mit dem Meisterpokal und bangen gleichzeitig um ihren Topskorer Jean-Pierre Nsame. Dominic Wuillemin

Humpelt nach dem 4:2 mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz: Jean-Pierre Nsame. Foto: Raphael Moser

Es ist ein Bild, das bleibt. Weil es für eine Saison der Young Boys steht, die trotz Titel und Rekorden auch immer wieder überschattet wurde. In erster Linie natürlich von der Corona-Pandemie, die dafür sorgte, dass lediglich bei einem Spiel im Wankdorf mehr als tausend Zuschauer anwesend sein konnten. Das war Anfang Oktober gegen Vaduz, das scheint eine Ewigkeit her.

YB-Captain Fabian Lustenberger steht also auf dem Podest, das nach der Partie gegen Luzern für die Übergabe des Meisterpokals eilig installiert wurde. Vor seinem Wechsel nach Bern 2019 hatte der 33-Jährige über ein Jahrzehnt lang bei Hertha Berlin gespielt, ohne einen Titel zu gewinnen, jetzt darf er zum zweiten Mal in Folge die Trophäe in Empfang nehmen. Aber Lustenberger kann nicht ausgelassen feiern, er muss vorsichtig sein, er humpelt und trägt schwarze Stiefel der Schweizer Traditionsmarke Künzli. Sie sehen aus der Ferne ein bisschen wie Moonboots aus, sind aber kein modisches Statement. Vielmehr sollen sie Fuss und Bein nach dem Riss der Achillessehne stabilisieren.