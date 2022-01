Turbulenter Transferschluss bei YB – Nsame vor dem Absprung – und was ist mit Martins? Bei den Young Boys überschlagen sich am letzten Tag der Transferphase die Ereignisse. Jean-Pierre Nsame steht vor einem Abgang in die Serie A, auch für Christopher Martins gibt es lukrative Angebote. Moritz Marthaler

Die Zeichen stehen auf Abgang: Jean-Pierre Nsame könnte die Young Boys im letzten Augenblick verlassen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Es ist Deadline-Day in Fussballeuropa – und bei YB beginnt der letzte Tag der Transferphase mit viel Betrieb. Am Montagmorgen gibt der Meister bekannt, dass er Verteidiger Nicolas Bürgy verleihen wird. Der 26-jährige Belper nimmt ein Jahr nach seinem Leihtransfer zu Paderborn einen neuen Anlauf beim dänischen Viborg. Mit Captain Fabian Lustenberger, Cédric Zesiger und Mohamed Camara verblieben YB für die zwei Positionen auf der Innenverteidigung künftig drei Spieler.

Am Vormittag dann verdichten sich die Anzeichen, dass Jean-Pierre Nsames Wechsel zu Venezia bald über die Bühne gehen könnte, der 28-jährige Stürmer weilt offenbar schon in Italien für die letzten Abklärungen, das Geschäft steht vor dem Abschluss. Es wäre ein überraschender Zug – der Stürmer, der nach seinem Riss der Achillessehne noch nicht zum Comeback für YB gekommen ist, entscheidet sich im letzten Moment für einen Abgang in die Serie A, zum Tabellen-Siebzehnten. Dies, nachdem er noch vor einer Woche bekräftigt hatte, sein Comeback beim Meister geben zu wollen.

Bei den Young Boys sieht man Nsame nach der langen Verletzung noch nicht bei vollen Kräften und entsprechend nicht gerüstet für den Konkurrenzkampf – «ihm fehlen 10, 15 Prozent», sagte Trainer David Wagner noch vor dem Rückrundenauftakt. Im YB-Angriff verblieben nach Nsames Abgang Jordan Siebatcheu, Wilfried Kanga, der derzeit verletzte Meschack Elia, Felix Mambimbi und der erst gerade von einer Verletzung genesene Joel Monteiro.

10 Millionen für Martins?

Wie schon zuletzt beim Transfer von Michel Aebischer zu Bologna ist auch Venezia bestrebt, Nsame leihweise zu übernehmen, mit einer Option zur fixen Übernahme ab Sommer. In diesem Fall soll YB an dem Geschäft bis zu 6 Millionen Franken verdienen können.

Ein Angebot soll auch für Christopher Martins vorliegen, und zwar ein lukratives. Spartak Moskau interessiert sich für den luxemburgischen Nationalspieler, dessen Abgang im zentralen Aufbau der Young Boys vor allem eine Lücke in puncto Physis hinterlassen würde – die Russen sollen 10 Millionen Euro bieten. Weil die russische Liga noch bis 22. Februar Wechsel erlaubt, könnte der Transfer auch noch in den nächsten Tagen erfolgen. Für einen Einsatz in der Europa League, wo Spartak noch vertreten ist, müsste der Spieler allerdings bald gemeldet werden.

Im zentralen Mittelfeld sind die Young Boys nach wie vor am stärksten bestückt, viel Marge aber hätten sie mit einem Verlust von Martins und nach den Abgängen von Aebischer und Jankewitz (an St. Gallen verliehen) nicht mehr. Es ist gut vorstellbar, dass YB da noch nachrüstet. Innerhalb der Schweiz und aus Ligen wie Russland oder der Türkei sind Transfers noch für eine Woche, zum Teil auch länger möglich.

Moritz Marthaler schreibt für Tamedia in wechselnden Rollen seit 2010 über Sport im Allgemeinen und Fussball im Besonderen. Mehr Infos @momarthaler

