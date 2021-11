Taumelnder Pharmariese – Novartis leidet bis heute unter der Ära Vasella Der zweitgrösste Pharmakonzern der Welt ist nach Börsenwert nur noch die Nummer neun. Schuld sind uralte Fehlentscheide – und eine spezielle Firmenkultur. Peter Burkhardt

Seine Entscheide zweifelte bei Novartis niemand an: Daniel Vasella, erster Konzernchef und bis 2013 Verwaltungsratspräsident. Foto: SonntagsZeitung

Im gänzlich unkritischen Film über den weltgrössten Pharmakonzern Roche, den das Schweizer Fernsehen SRF am Donnerstag ausstrahlte, gibt es eine Szene, die wie keine andere erklärt, wie die Pharmabranche funktioniert: Konzernchef Severin Schwan eilt zu einer Sitzung für laufende Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Auf die Frage des Journalisten, ob er mitkommen dürfe, sagt Schwan: «Nein, da können Sie nicht dabei sein. Aber in zehn Jahren treffen wir uns wieder, und dann schauen wir, was wir auf den Markt gebracht haben.»

Was den Erfolg von Roche erklärt – nämlich glückliche und richtige Entscheide vor zehn Jahren –, erklärt mit umgekehrten Vorzeichen den Misserfolg des Lokalkonkurrenten Novartis. Novartis ist zwar gemessen am Umsatz mit rezeptpflichtigen Medikamenten immer noch der weltweit zweitgrösste Pharmakonzern. Aber nach Börsenwert ist er auf Rang 9 abgerutscht – und nur noch halb so viel wert wie Roche.