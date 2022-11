Aus wirtschaftlicher Not – Nova Taxi verkauft Autokennzeichen «BE 1» Der Berner Taxibranche geht es schlecht. Nova Taxi musste nun deshalb sein «Tafelsilber» verkaufen – das tiefste Berner Autokennzeichen «BE 1».

Foto: zvg/Nova Taxi

Über 70 Jahre lang war das Autokennzeichen «BE 1» das «Tafelsilber» der Berner Taxifirma Nova Taxi. Nun hat es den Besitzer gewechselt, wie «Bärn today» am Mittwoch schreibt. Ganz überraschend kommt der Verkauf nicht, denn der Berner Taxibranche geht es schlecht. So sagte Geschäftsführer Markus Kunz letzte Woche zu dieser Zeitung: «Wir werden wohl das Autokennzeichen BE 1 versteigern, um zusätzliches Geld zu erhalten».

Von einer Versteigerung hat Nova Taxi abgesehen. Man habe das Kennzeichen an einen Privaten verkauft, wie Kunz gegenüber «Bärn today» sagt. Über den Verkaufspreis habe man Stillschweigen vereinbart. Er belaufe sich auf nicht ganz die Höhe des kürzlich versteigerten Kennzeichens «ZH 100». Für dieses bezahlte ein Fan 226’000 Franken.

Kantonale Gebühren werden den finanziellen Zustupf für Nova Taxi jedoch noch bedeutend schmälern. Für den Verkauf von Taxi-Nummern an Personen ausserhalb der Branche falle eine hohe fünfstellige Sondergebühr an, so Kunz zu «Bärn today». Bei einem Verkauf an eine andere Taxifirma hätte diese Gebühr nur 2500 Franken betragen.

zec

