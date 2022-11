Krise der Credit Suisse – Notverkäufe der CS wegen Interessenkonflikten in der Kritik Am Mittwoch müssen die Aktionäre die Sanierung der Krisenbank absegnen. Fragen sind keine zugelassen. Für Aktionärsvertreter ist die ausserordentliche GV darum «ein Witz». Arthur Rutishauser

Erfinderin der Kreditabsicherungs-Derivate CDS: Blythe Masters, britische Staatsangehörige und Mitglied des Verwaltungsrats der Credit Suisse seit 2021. Foto: PD

Nächsten Mittwoch ist es so weit: Die neue Führungscrew der Credit Suisse will 4 Milliarden frisches Kapital aufnehmen. Knapp die Hälfte davon soll von der National Saudi Bank kommen, der danach knapp 10 Prozent der Aktien der Bank gehören. So umstritten der neue Aktionär, so klar ist auch, dass die Bank das Geld dringend braucht.